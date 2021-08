Rast številk: včeraj za skoraj 50 odstotkov več okužb kot prejšnji petek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 279,9 in se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 23, 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev pa je 1154, kar je za petnajst okužb več kot dan prej. 388 dnevno potrjenih primerov okužb je največ po 25. maju.

Število aktivnih primerov je po podatkih Sledilnika 3.250, kar je za 258 več kot dan prej. V bolnišnice je bilo v petek sprejetih kar 18 novih covidnih bolnikov, odpuščenih pa šest. Število oseb, ki so hospitalizirane zaradi bolezni covid-19, to je 66, je najvišje po 1. juliju.

Minister za zdravje opozoril: letošnja jesen bo zelo naporna

Minister za zdravje Janez Poklukar je na petkovi novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covid-19 napovedal, da bo letošnja jesen najverjetneje najnapornejši del epidemije.

"Dejstvo je, da imamo orodje, imamo moč, imamo vzvod, da vplivamo na potek epidemije. Imamo cepivo. Le uporabiti ga moramo," je poudaril minister. Znova je pozval k cepljenju in se zahvalil cepljenim.

"Podatki in projekcije, kaj se bo dogajalo v jeseni, nas močno skrbijo. Naš namen nikakor ni zastraševati, vendar pa bom z vami pošten in odkrit. Stanje v bolnišnicah se slabša. Ko gledamo projekcije Instituta Jožef Stefan in potek epidemije v Španiji ter na Portugalskem, je jasno, da bo val močan. Situacija je mnogo bolj resna, kot si upamo priznati," je dejal Poklukar. Foto: STA

Ob tem minister napoveduje, da bo zaradi kužnosti različice delta jeseni praktično vsak prišel v stik z virusom. Pri cepljenih ali prebolevnikih, ki imajo razvita protitelesa, bo potek bolezni v veliki večini zelo blag ali pa simptomov sploh ne bodo razvili. Vsi preostali, ki niso cepljeni ali prebolevniki, pa bodo podvrženi tveganju, da bolezen prebolijo s hujšimi zapleti ali pa je zanje celo usodna.