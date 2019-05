Štefanec meni, da Horvath ne bi več smel biti poslanec

Poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath je namreč deset mesecev po nastopu poslanske funkcije še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava.

KPK mu je naložila, da v 15 dneh nezdružljivost odpravi in se odreče funkciji zastopanja v PMSNS. "Opcijsko lahko nezdružljivost odpravite tudi tako, da se odrečete opravljanju funkcije poslanca državnega zbora," je po poročanju Dnevnika poslancu madžarske narodne skupnosti sporočila KPK.

Nezdružljivost funkcije poslanca in direktorja

Foto: Matej Leskovšek Komisija je vzela pod drobnogled tudi Horvathov donedavni položaj direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je PMSNS. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena". Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, še piše časnik.

Z ugotovitvijo, da Horvath krši omenjeni zakon, je Štefanečeva komisija svojo nalogo opravila. Če funkcionar po roku, ki mu ga določi KPK, ne odpravi nezdružljivosti, o tem obvesti pristojni organ, ki lahko začne postopek funkcionarjeve razrešitve, vendar v primeru neposredno voljenega funkcionarja KPK takšne pristojnosti nima.

V treh mesecih bi moral nehati opravljati drugo funkcijo

Je pa predsednik KPK spomnil na določilo zakona o poslancih, po katerem poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti in drugih funkcij, ki niso združljive s funkcijo poslanca. "Po tem zakonu mora poslanec najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata prenehati opravljati drugo funkcijo, ki ni združljiva z mandatom poslanca. Če tega ne stori, mu mandat preneha. Tu ni nobene diskrecije. Državni zbor zgolj sprejme ugotovitveni sklep, da je poslancu po 12. členu zakona o poslancih prenehal mandat," je za Dnevnik dejal Štefanec.

Foto: Ana Kovač

Ob tem je poudaril, da je to njegovo mnenje, ni pa pristojnost KPK, da ugotavlja obstoj okoliščin za prenehanje poslančevega mandata. KPK je sicer Horvathu dala rok, da v petnajstih dneh odpravi nezdružljivost, a po besedah predsednika KPK to ne odpravlja težav, ki jih ima po zakonu o poslancih. Čeprav bi Horvath nezdružljivost funkcij odpravil, bi mu zaradi preteka trimesečnega roka, ki ga določa zakon o poslancih, morala poslanska funkcija prenehati, meni.

Na potezi so poslanci

V primeru Horvatha so tako zdaj na potezi poslanci, ki so sicer na aprilski seji mandatno-volilne komisije sklenili, da bodo podlaga za odločanje o zadevi ravno ugotovitve KPK.

Kot še piše Dnevnik, so v poslanskih skupinah še previdni in ugotovitev večinoma niso hoteli komentirati, tudi Horvath je bil redkobeseden. "KPK mi je dala 15 dni, da se odločim, kateri funkciji se bom odrekel. Ko se bom odločil, bom o tem obvestil javnost, do tedaj pa se o tem ne želim podrobneje izrekati," je povedal za časnik.