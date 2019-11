Ste vedeli, da ima Banka Slovenije stanovanja v tej svetovni metropoli? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Banka Slovenije je lastnica treh nepremičnin v sosednji Avstriji, dveh na Dunaju in ene v Gradcu. Podedovala jih je kot pravna naslednica Narodne banke Slovenije iz časa Jugoslavije. Eno od stanovanj na Dunaju lahko zaposleni uporabljajo tudi za počitniški oddih.

Kot so nam pojasnili na Banki Slovenije, gospodarno upravljajo vse tri nepremičnine in poskušajo maksimirati prihodke iz njihovega oddajanja. Prostore namreč oddajajo na trgu, prihodki pa gredo prek delitve presežka Banke Slovenije v državni proračun, so zatrdili.

"Izjema je eno službeno stanovanje na Dunaju. Namenjeno je zaposlenim, ki se tam udeležujejo izobraževanj in preostalih službenih obveznosti ter jim tako ni treba uporabljati hotelskih namestitev," so zapisali.

Na počitnice v službeno stanovanje na Dunaju

"Zaposlenim je namenjeno eno izmed 44 stanovanj na Mariahilferstraße. Preostala, kot rečeno, oddajamo v najem. Kot smo že pojasnili, je stanovanje za zaposlene primarno namenjeno za službene namene. Uporabljajo ga zaposleni v času sestankov in izobraževanj na Dunaju namesto hotelskih kapacitet. Če stanovanje ni zasedeno v službene namene, ga lahko zaposleni najamejo tudi kot počitniško kapaciteto," so nam sporočili z Banke Slovenije.

Banka Slovenije ima v Avstriji nepremičnine na naslednjih lokacijah:

Mariahilferstraße 107, Dunaj

Mariahilferstraße 107 ima 5.252,36 kvadratnega metra uporabne površine, razdeljene na 58 enot:

- 44 stanovanj,

- sedem poslovnih prostorov,

- dve skladišči,

- dva biroja,

- tri parkirna mesta.

Pappenheimgasse 8, Dunaj

Pappenheimgasse 8 ima 2.100 kvadratnih metrov uporabne površine, razdeljene na 33 enot:

- 31 stanovanj in

- dva poslovna prostora.

Langegasse 34, Gradec

Langegasse 34 ima 789,19 kvadratnega metra uporabne površine, razdeljene na 15 enot:

- 12 stanovanj,

- dve skladišči in

- en oglaševalski prostor.

Na vseh treh lokacijah skupaj razpolagajo z 8.141,55 kvadratnega metra skupne efektivne površine.

Koliko prihodkov ustvarijo z nepremičninami?

Banka Slovenije je s stanovanji leta 2016 ustvarila 578 tisoč evrov prihodkov, leta 2017 797 tisoč evrov prihodkov in leta 2018 706 tisoč evrov prihodkov.