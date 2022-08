Ste pri najemu kredita izbrali variabilno obrestno mero? To vas bo zdaj lahko drago stalo. #video

Nenehno poročamo o vse dražjem življenju - cene energentov, hrane in ostalih osnovnih življenjskih dobrin so se dvignile v nebo. Dražje pa niso le položnice, temveč tudi krediti. Gre za prvo zvišanje obrestne mere v zadnjih 11 letih. Očitna posledica zaostrovanja denarne politike Evropske centralne banke, se kaže tudi pri nas. Ne le nova posojila, dražijo se tudi ''stara''. Nekateri kreditojemalci naj bi tako že prejeli višje položnice.

Od višine se zvrti - stavek, ki bi te dni z lahkoto opisal stanje na kreditnem trgu. Ob najemu kredita se lahko odločamo med fiksno obrestno mero, ki ostaja nespremenjena celotno obdobje najema kredita in med variabilno obrestno mero, ki se spreminja. Na višino obrestne mere vplivata dva dejavnika: pribitek, ki vam ga kot maržo zaračuna kreditna ustanova in ključna obrestna mera EURIBOR, po kateri si banke izposojajo denar med seboj. Ta je prvič po 11. letih zopet doživela dvig.

Vse pa je povezano z dvigom inflacije. Da bi inflacijo zajezili, se je Evropska centralna banka namreč odločila dvigniti obrestno mero, po kateri posoja denar ostalim bankam.

Mesten: To bo ohladilo gospodarstvo, ki je ta trenutek pregreto

"Z dražjimi posojili se manj troši. Manj se troši za potrebe sprotne potrošnje in tudi manj se troši za nakupe nepremičnin, podjetja manj investirajo. Vse skupaj bo ohladilo gospodarstvo, ki je ta trenutek, ne samo v Sloveniji, temveč praktično po vsem svetu pregreto," pojasni ekonomist Igor Masten.

Ta odločitev vas bo danes drago stala

Stanje je bilo drugačno preteklih 11 let. Cene posojil so bile zgodovinsko nizke. Veliko ljudi je torej izkoristilo priložnost in izbralo variabilno obrestno mero. Danes, s ponovnim dvigom cen, pa jih bo to lahko drago stalo.

"Glede na to, da se ob teh pogojih inflacija viša, se lahko hitro zgodi, da bodo kar naenkrat obrestne mere za ta posojila višje za faktor 2 ali več. Ta povezava ni premosorazmerna, ne gre za razmerje 1:1, ampak čisto mirno se lahko zgodi, da bodo mesečni zneski posojil tudi dvakrat višji ali več," pove Masten.

Za koliko se posamezniku zviša plačilo obroka je v grobem odvisno od datuma sklepanja kredita: če je bil ta na primer sklenjen januarja, se bo obrok kredita, v primeru šest mesečnega Euriborja, spremenil z julijsko spremembo obroka, so razložili na NLB. "Ne pričakuje se, da bi se v prihodnosti situacija tako zaostrila, da bi veliko število ljudi kar naenkrat zašlo v nesposobnosti odplačevanja posojil," ob tem dodaja Masten.

Podatki sicer kažejo, da je povpraševanje po kreditih vse višje. Na Novi KBM opažajo vse večje povpraševanje po kreditih s fiksno obrestno mero. Na NLB-ju se za kredit z nespremenljivo obrestno mero odloči kar 9 od 10-ih kreditojemalcev.