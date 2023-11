Ste pregloboko pogledali v kozarec, zdaj pa ste ostali brez izpita?

Oglasno sporočilo

Pred nami je Martinov vikend, ki je marsikje zaznamovan z zabavo in pitjem alkoholnih pijač. Ker alkoholizirani vozniki še vedno prevečkrat sedejo za volan, bo Slovenska policija v prihodnjem obdobju (med 6. in 12. novembrom) poostrila nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, zato pazite, da s pametjo sedete za volan, da si ne nakopičite neprijetnih posledic (denarna kazen, kazenske točke, odvzem izpita).

VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA IN KAZNI

Ali veste, da alkohol botruje vsaki tretji smrtni prometni nesreči? Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na poslabšanje vozniških sposobnosti in varnost vožnje. Vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi ima lahko resne posledice za voznika, njegove sopotnike in ostale udeležence v prometu.

V skladu z zakonodajo, ki velja za običajne voznike kategorije B, je dovoljena meja alkohola v krvi na testu največ 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 0,5 grama alkohola na kilogram krvi (0,5 odstotka alkohola). Seveda velja tudi pogoj, da voznik ne kaže znakov motenj v vedenju, ki bi lahko vplivali na njihovo zanesljivost pri vožnji v cestnem prometu, ne glede na nižjo koncentracijo alkohola. V tem primeru sledi najmanj 300 evrov kazni in štiri kazenske točke. Če ste imeli nekaj kazenskih točk že od prej, se te seveda seštejejo. Ko seštevek doseže ali preseže 18 kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja. Če voznik v dihu preseže 0,52 miligrama na liter, se aktivira najvišji predpisani ukrep za vožnjo pod vplivom alkohola: denarna kazen v višini 1.200 evrov, pripis 18 kazenskih točk in začasen odvzem vozniškega dovoljenja.

TEST ALKOHOLIZIRANOSTI

Postopek preverjanja alkohola v krvi je ključno orodje, ki ga uporabljajo pristojne oblasti za oceno, ali je voznik vozil pod vplivom alkohola. Glavni cilj takšnega preizkusa je ohranjanje varnosti na cestnih poteh, kar koristi tako posamezniku za volanom kot tudi ostalim udeležencem v prometu.

Kako ravnati v primeru testa alkoholiziranosti?

Ne zavrnite testa z indikatorjem, saj to pomeni avtomatično prejemanje najvišje možne kazni za vožnjo pod vplivom alkohola (1.200 evrov in 18 kazenskih točk). Če se rezultat preizkusa pokaže kot pozitiven (torej "napihate"), pa menite, da rezultat ni realen, vljudno, vendar jasno povejte policistu, da ne soglašate s pridobljenim izidom meritve. Skrbno preglejte zapisnik preizkusa in preverite, ali je v njem zabeleženo vaše nestrinjanje z rezultatom zaradi dvoma v zanesljivost merilne naprave. Podpišite zapisnik šele po preverjanju, saj zavrnitev podpisa prinaša posledico, ki vključuje najvišjo kazen in odvzem vozniškega dovoljenja. Če ste izrazili nestrinjanje z rezultatom (kot je opisano v drugi točki), predlagajte policistu, da za nadaljnjo preverbo odredi test z etilometrom namesto invazivnega strokovnega pregleda. Izrazite to željo spoštljivo in prijazno, saj je odločitev o vrsti testa v pristojnosti policista in ni odvisna od vaše izbire. Brez nasprotovanja opravite test, ki ga določi, saj zavrnitev kateregakoli od teh dveh možnosti prav tako privede do najvišje kazni in odvzema vozniškega dovoljenja.

KAJ PA LAHKO STORITE, ČE "NAPIHATE" PREVEČ?

Izguba izpita zaradi alkohola je ena izmed najtežjih posledic, s katerimi se vozniki soočajo v prometu. Ta drastičen ukrep prinaša ne le finančne posledice, ampak tudi omejitve mobilnosti. Ko do tega pride, vam lahko pomaga Pravnik na dlani.

Kljub občutkom obupa obstaja možnost, da svoje vozniško dovoljenje pridobite nazaj. Tudi če ste prejeli visoko kazen in nabrali več kazenskih točk, kot je dovoljeno, zakonodaja omogoča rešitve brez potrebe po ponovnem opravljanju vozniškega izpita. Ključnega pomena je, da pravočasno ukrepate, kar vključuje kontaktiranje izkušenega pravnika. Ne glede na to, ali je bilo vaše vozniško dovoljenje odvzeto začasno ali trajno, so na voljo postopki za obnovitev vaše vožnje.

V skladu s slovensko zakonodajo ima voznik po pravnomočnosti sklepa 15 dni časa, da na sodišče vloži predlog za vrnitev začasno ali trajno odvzetega izpita. Pri tem je treba predložiti resnične in verodostojne argumente. Obvezno je tudi priložiti zdravniško spričevalo, ki dokazuje, da ste fizično in psihično sposobni za varno vožnjo.

