Ste ga čutili? Zatresla so se tla v Posočju.

Včeraj zvečer ob 20.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Loga pod Mangrtom, poročajo iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Središče je bilo 76 kilometrov severozahodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci Gornjega Posočja. Ocenjuje se, da učinki potresa niso presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Eden najmočnejših potresov 20. stoletja z žariščem na ozemlju Slovenije se je zgodil 12. aprila 1998 v Zgornjem Posočju. Njegova magnituda je bila 5,7, največji učinki pa so dosegli med VII. in VIII. stopnjo po EMS. Žarišče potresa je bilo med dolino Lepene in Krnskim gorovjem, v globini okoli 8 km. Potres je nastal ob 10. uri in 55 minut po svetovnem času, ravno v času nedeljskega velikonočnega kosila. Zaradi tega in tudi zaradi slabega vremena je bila v nadžariščnem območju večina ljudi doma.Potres 12. aprila so čutili prebivalci celotne Slovenije in prebivalci nekaterih predelov devetih sosednjih držav: Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Avstrije, Švice, Italije, Slovaške, Češke in Nemčije.V prvih 20 urah po glavnemu potresu je bilo več kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih mesecih pa več kot 9000.