Na Loteriji Slovenija so letos pripravili poseben prazničen krog igre Loto, poimenovan Novoletni loto. Posebnost tega lota je žrebanje dobitkov izključno med prodanimi potrdili, ki jih bo največ 350 tisoč, kar zagotavlja, da bodo vsi dobitki izžrebani, med njimi stanovanji v Ljubljani in Kopru. Žreb bo potekal 1. januarja.

Udeleženci lahko v žrebanju sodelujejo z vplačilom vsaj ene kombinacije, ki jo sestavlja šest naključno izbranih znakov, v vrednosti desetih evrov. Vsako potrdilo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju, vsako vplačilo pa vsebuje unikatno kombinacijo, ki je navedena na potrdilu in je igralci ne morejo poljubno sestaviti, so zapisali v sporočilu Loterije Slovenija. Z vplačilom več kombinacij se poveča možnost za dobitke.

Novoletni loto lahko vplačate na prodajnem mestu, na spletni strani ali v mobilni aplikaciji Loterije Slovenija. Prodaja bo potekala do razprodaje potrdil oziroma najkasneje do 1. januarja, ko bo tudi žrebanje.

Glavna dobitka sta stanovanji v Kopru in Ljubljani

Poleg glavnih dobitkov, kot sta stanovanji v Ljubljani in Kopru, bodo izžrebane tudi tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje desetih let, deset počitnic v vrednosti pet tisoč evrov in drugi denarni dobitki. Skupaj bo tako na voljo kar 10.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov. Najmanjši dobitek je vreden 50 evrov.

Na Loteriji Slovenija so poudarili, da s sodelovanjem v igri Loto igralci poleg igranja pomagajo zbirati sredstva za slovenske športnike ter invalidske in humanitarne organizacije. Loterija Slovenija v obliki koncesijskih dajatev, davkov, povezanih s prirejanjem iger, in sklada za dobitke družbi vrne 80 odstotkov sredstev od prodaje iger na srečo, so zapisali na spletni strani loterije.