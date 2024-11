Kdo je novi srečnež igre Loto? Milijonski dobitek vplačan v Celju.

V igri Loto je bil včeraj izžreban težko pričakovani dobitek 6 plus, vreden kar 1.489.466,10 evra. Dobitnik ali dobitnica je svoje srečne številke vplačal/-a na bencinskem servisu Shell na Dečkovi cesti 39 v Celju, so sporočili z Loterije Slovenije.

Po plačilu 15-odstotnega davka bo srečnež ali srečnica bogatejši/-a za 1.266.046,19 evra, občina stalnega prebivališča dobitnika/-ce pa za 223.419,91 evra, so navedli.

Skladno s pravili igre na srečo Loto lahko dobitnik glavni dobitek prevzame tretji delovni dan po objavi poročila o žrebu, čas za prevzem pa ima vse do 9. januarja 2025.

V enem letu kar šest Šestic in en dobitek 6 plus

V letu dni po temeljiti prenovi igre Loto je to prvi glavni dobitek 6 plus. Šestica, glavni dobitek pri Lotu, pa je v tem času igralce razveselila že šestkrat. Prva Šestica v vrednosti 644.197,60 evra je bila izžrebana oktobra 2023, vplačana pa je bila v Slovenskih Konjicah. Druga Šestica v višini 1.961.619,30 evra je bila izžrebana aprila in vplačana prek spleta.

Septembra sta sledili tretja Šestica, vredna 1.770.460,20 evra, prav tako vplačana prek spleta, in četrta v vrednosti 463.150,60 evra, vplačana v Radečah. Konec oktobra sta dva igralca pravilno napovedala kar dve Šestici v istem žrebanju, vsako v vrednosti 320.814,90 evra.

Loto plus v Sloveniji že od leta 2008

Loto plus je dodatno žrebanje igre Loto, kjer lahko udeleženci za doplačilo 0,40 evra sodelujejo s svojimi izbranimi Loto številkami. Kategorije dobitkov pri Lotu plus so enake kot pri Lotu: poleg glavnega dobitka 6 plus še 5+1 plus, 5 plus, 4+1 plus, 4 plus, 3+1 plus, 3 plus in 0+1 plus.

Zagotovljena vrednost glavnega dobitka 6 plus je sto tisoč evrov, vrednost navzgor pa ni omejena. Žrebanje Loto plus Loterija Slovenije prireja že 16 let. Najvišji dobitek doslej, izžreban leta 2012, je bil 7 plus, vreden kar 2.547.078,73 evra.