Štajersko krožišče krasi kip nekdanjega boksarskega šampiona #video

Kaj imajo skupnega Chuck Norris, Bruce Lee, Cristiano Ronaldo in naš upokojeni boksarski šampion Dejan Zavec? Vsi že imajo svoj kip, nekateri jih imajo celo več, razlika pa je v tem, da Zavčev kip stoji sredi štajerskega krožišča in ima ob sebi še tri kamnite žabe.

Slovenska krožišča so tudi sicer znana po nenavadnih skulpturah. Ptujskemu motorju, radovljiški harmoniki in novomeški tableti se je v vasi Gabrnik v Občini Juršinci pridružil še kip znanega upokojenega slovenskega boksarja Dejana Zavca. Ta kip naj bi utrjeval identiteto rojstnega kraja upokojenega boksarskega šampiona, vendar pa si kamniti Zavec ni prav nič podoben, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Kip kot poklon nekdanjemu boksarskemu šampionu

Tiste, ki se peljejo skozi vasico Gabrnik, te dni sredi krožišča že pozdravljajo tri žabice in skulptura nekdanjega boksarja. "To pomeni, da med nami živi svetovni boksarski prvak Dejan Zavec, ki je tudi naš častni občan, in to je tudi njemu v poklon," pravi župan Občine Juršinci Alojz Kaučič.

"To je moj drugi jaz. To nekako dokazuje, da se je enkrat v preteklosti res zgodilo nekaj velikega," kip komentira upokojeni boksarski šampion Dejan Zavec. Foto: Planet TV

Skulptura ne posnema potez boksarskega šampiona, ampak mu je posvečena. Zavec pravi, da je zaradi kipa počaščen. "To je moj drugi jaz. To nekako dokazuje, da se je enkrat v preteklosti res zgodilo nekaj velikega," pravi naš upokojeni boksarski šampion.

"Te žabice so pravzaprav naš zaščitni znak"

A kaj ob podobi boksarja počnejo tri žabe, in to na Štajerskem? "Tukaj je nekoč živela avtohtona žabica, ki smo jo mi imenovali pukaž. Z agromelioracijskim sistemom, ki je bil tukaj uveden, je ta žabica izumrla in tukaj v tem kraju vsem pravimo pukaži," pojasnjuje Kaučič. Spomin na te žabe še živi, tudi v bližnjem gostinskem lokalu.

"Te žabice so pravzaprav naš zaščitni znak, od nekdaj smo bili pukaži v Gabrniku znani kot pukaži. Zdaj imamo še srečo, da imamo nekdanjega večkratnega svetovnega prvaka v svoji vasi, in mislim, da se spodobi, da mu nekaj takega dajemo," meni domačin Marko Novak.

Za skulpture in ureditev krožišča odšteli sedem tisoč evrov

To je pika na i vsem dosežkom, je ponosen Zavec: "Veš, da si tukaj doma ter da te ljudje v tej občini in okolju podpirajo, spremljajo in da je vse skupaj res bila zgodba pristnosti, iskrenosti in dolgotrajnega spomina." Kaučič ob tem poudarja, da Občina Juršinci šteje približno dva tisoč prebivalcev in da je vprašanje, ali bo še kdaj imela svetovnega prvaka.

Občina, ki je za skulpture in ureditev notranjosti krožišča odštela sedem tisočakov, še upa, da bo nova pridobitev pritegnila tudi kakšnega turista več, so še poročali na Planetu.