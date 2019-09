Štajerska varda tudi to poletje aktivna, policija spremlja aktivnosti

Skupine civilistov pod vodstvom Štajerske varde Andreja Šiška so tudi to poletje izvajale vojaška urjenja v štajerskih gozdovih, kar je nedavno v televizijski reportaži hrvaške RTL vznemirilo tudi tamkajšnjo javnost. Na policiji so zatrdili, da skrbno spremljajo morebitna tveganja, ki bi bila povezana z odklonskimi ravnanji.

Kot so dodali na policiji, bodo v primeru ravnanj v nasprotju z zakonodajo izvedli ustrezne zakonske ukrepe zoper tovrstne samoorganizirane skupine, a so pri opravljanju nalog dolžni spoštovati načelo zakonitosti.

"Policija spremlja ter ocenjuje varnostna tveganja in njihove vplive na varnost, ki jih predstavlja samoorganiziranje občanov, ki so v javnosti predstavljane kot civilne iniciative, vaške straže, varde in podobno," so pojasnili na policiji.

Ob tem so poudarili, da kakršnokoli organiziranje zaradi izvrševanja kaznivih ravnanj, čeprav je morda njihov primarni namen prikrit, predstavlja elemente kaznivega ravnanja, zato bodo v primeru, da jih bodo prepoznali, ustrezno ukrepali in izvedli vse potrebne postopke. Že gibanje po določenem območju lahko predstavlja oviranje policijskega dela oziroma elemente kaznivega ravnanja.

Ukrepe prilagajajo glede na stopnjo tveganja

Policija doslej ni zaznala, da bi se posamezniki združevali z namenom pripravljanja, načrtovanja, organiziranja ali izvrševanja kaznivih dejanj ali prekrškov. Tovrstni pojavi predstavljajo varnostna tveganja, ki vsebujejo nekatere indice, sume in elemente kaznivih ravnanj, zato jih policija skrbno spremlja.

"Glede na stopnjo tveganja prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in skupaj s pristojnimi tožilci presojamo zakonitost dejanj," so še pojasnili na Generalni policijski upravi. Na vprašanje, v čem se letošnje aktivnosti razlikujejo od lanskih, zaradi katerih je bil Šiško obsojen na zaporno kazen zaradi ščuvanja proti ustavni ureditvi, niso konkretno odgovorili.

Andrej Šiško je bil kot prvi v Sloveniji spoznan za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve in obsojen na osem mesecev zapora, kar je skoraj toliko, kolikor časa je preživel v priporu. Foto: Matjaž Vertuš

Šiško: Nihče ni bil ogrožen, nobena dejavnost ni usmerjena zoper državljane

Šiško v svojih zapisih na spletu poudarja, da gre pri njihovem združevanju za civilno iniciativo, ki je bila ustanovljena na podlagi ustave in mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah. Tudi letošnja tabora na Pohorju in v Kozjem sta bila po njegovih navedbah organizirana tako in na zasebnem zemljišču.

"Nihče zaradi teh aktivnosti nikakor ni bil ogrožen, prav tako nobena dejavnost ni usmerjena zoper državljane Slovenije niti zoper njeno ustavno ureditev, pač pa prav nasprotno. Ustanovili smo se zato, da bomo pomagali zagotoviti varnost naših ljudi in premoženja v naši državi," zatrjuje Šiško.

Kot pojasnjuje, so v zadnjem času mediji polni novic o ogroženosti meje s Hrvaško in tamkajšnjih prebivalcev, zato so pristojnim slovenskim organom ponudili prostovoljno pomoč in sodelovanje. Ob tem zagotavlja, da si niso in ne bodo prisvojili nobenih pooblastil, ter poudarja, da nimajo nič skupnega s t. i. vaškimi stražami.

Aktivnosti Štajerske varde odmevale tudi na Hrvaškem

Zgodba o aktivnostih Štajerske varde je po objavi reportaže na hrvaški televiziji RTL precej odmevala tudi v sosednji državi. Tamkajšnji analitiki zatrjujejo, da je dogajanje odraz nezaupanja v Slovensko vojsko, ki da je v slabem stanju in posledica strahu pred migranti, a se na obrambnem ministrstvo za zdaj na prošnjo STA po odzivu niso odzvali.

Predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija Šiško je bil sicer marca po lanskih aktivnostih v bližini Apač kot prvi v Sloveniji spoznan za krivega ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve in obsojen na osem mesecev zapora, kar je skoraj toliko, kolikor časa je preživel v priporu. Na sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo, a obravnava na višjem sodišču za zdaj še ni bila razpisana.