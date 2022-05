Štajerska: ker je zahteval test očetovstva, ga je poskušal zadaviti

Mariborsko sodišče je Aljaža Verhovnika za poskus umora v Poljčanah po sredinem priznanju na predobravnavnem naroku obsodilo na sedem let zapora in s tem sledilo predlogu tožilstva, ki je pri sklenitvi sporazuma o priznanju upoštevalo omilitvene okoliščine. Soobtožena Patricija Verhovnik se bo o krivdi za pomoč pri dejanju izjasnila 16. maja.

Obračun, ki se na srečo ni končal z najhujšimi posledicami, se je zgodil 16. januarja letos v poznih večernih urah, ko se je 24-letni Verhovnik pripeljal v Poljčane in enako starega oškodovanca pričakal v bližini njegovega doma, da bi ga umoril in se ga tako skupaj z ženo za vselej znebil. Zadnji je namreč bil pred tem tudi sam partner tri leta mlajše Patricije in je na sodišču sprožil postopek ugotavljanja očetovstva.

Verhovnik je dan pred izrekom sodbe priznal vse očitke iz obtožnice, po kateri je tožilka Tadeja Majcen v sklepni besedi ob olajševalnih okoliščinah, med katerimi so priznanje in obžalovanje dejanja, nekaznovanost in dejstvo, da bo obtoženi kmalu postal oče, ocenila, da je primerna kazen sedem let zapora.

Oškodovanca je pričakal in ga večkrat zabodel

Majcnova je med drugim navedla, da je dejanje storil na zahrbten način, potem ko je oškodovanca okoli pol enajste zvečer v zasedi pričakal in ga večkrat zabodel z nožem. Ob tem je še dodatno zlorabil njegovo zaupanje, saj mu je po prvem napadu zatrdil, da bo odšel, a se ga je nato z nožem in davljenjem lotil še enkrat.

Sodnica Danila Dobčnik Šošterič je ob izreku sodbe med drugim povedala, da je šlo za naklepen in zahrbten napad in le temu, da se je oškodovanec branil ter da mu je pozneje uspelo pobegniti, gre zahvala, da se vse skupaj ni končalo bolj tragično. Ob tem je po njenem prepričanju jasen tudi motiv, ki je povezan z zahtevami oškodovanca po testu očetovstva.

Sodišče je pritrdilo tudi predlogu tožilstva za podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti, Verhovnika pa oprostilo plačila stroškov postopka. Kljub temu bo moral plačati stroške oškodovanca, za odškodninski zahtevek pa je zadnjega sodnica napotila na pot pravde.

Medtem ko je obtoženi v sredo ob priznanju povedal le, da dejanje obžaluje ter da ga ne bi nikoli več ponovil, pa je njegov zagovornik Igor Weindorfer sodnico prepričeval v to, da bi zaradi nekaterih okoliščin, med drugim težkega otroštva, bila pravičnejša nekoliko nižja kazen.

Želel je zaščititi partnerico

Kot je povedal, je Verhovnik želel zaščititi partnerico pred pritiski, grožnjami in zasledovanjem oškodovanca ter ga prestrašiti, a je nato storil nedopustno ravnanje, ki pa ga vseeno ni dokončal.

Soobtožena žena, ki je noseča trenutno v hišnem priporu, se bo o krivdi izjasnila sredi maja. Čeprav tožilka Majcnova v sredo ni želela izdati, kakšna je njena ponudba v primeru priznanja, naj bi bila tudi ona tik pred sklenitvijo dogovora o priznanju.

Njen zagovornik Urban Seničar je po krajšem pogovoru s tožilko pred začetkom naroka sodnici povedal, da se mu zdi predlagana kazen dokaj primerna, vendar je prosil za nekaj dodatnih dni za izjasnitev, ki pa bo odvisna tudi od ravnanja prvoobtoženega.