Sreda bo deževna

Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale od 4 do 10, na Goriškem in ob morju bomo namerili do 14 stopinj Celzija, navajajo na Arsu. Kot kaže, večjih vremenskih sprememb ta teden ne bomo deležni, saj se bo nestanovitno vreme razpotegnilo vse do konca tedna.

Jutri se bo v vzhodnem delu države najbolj zjasnilo, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni polovici Slovenije se bodo občasno pojavljale plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem bo okoli 10 stopinj Celzija.

Čez dan se bo živo srebro v alpskih dolinah gibalo okoli 6 stopinj, drugje bo od 9 do 14 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, več padavin bo v Posočju. Ob morju bo pihal šibak jugo, še poroča Arso.