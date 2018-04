Srebrni red za zasluge prejel arhitekt Stanko Kristl

Arhitekt, profesor, raziskovalec, inovator, humanist in akademik Stanko Kristl je iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejel srebrni red za zasluge. Odlikovanje je prejel za svoj prispevek k razvoju slovenske arhitekture in izjemen ustvarjalni opus. Kot so zapisali v uradu predsednika republike, Kristlova arhitektura s svojo izjemnostjo in relevantnostjo pomembno določa slovensko arhitekturno dediščino 20. stoletja in je dragocen prispevek k eksperimentalni arhitekturi povojne Evrope.

Kristl arhitekture ni razumel zgolj kot ustvarjanje funkcionalnega prostora za zadovoljevanje človekovih osnovnih potreb, temveč kot poslanstvo, prek katerega arhitekti razpirajo duhovne dimenzije človeštva, so zapisali v obrazložitvi.

Mnogo njegovih projektov je spomeniško zaščitenih, med največje pa zagotovo spada projektiranje ljubljanskega kliničnega centra. Izmed 52 natečajnih projektov jih je bilo kar 44 nagrajenih, 14 s prvo nagrado.

Medalje za zasluge v roke zgodovinarju, čebelarju in znanstveniku

Poleg srebrnega reda za zasluge pa je predsednik Pahor podelil tudi medalje za zasluge. To je za svoj prispevek na področju likovne publicistike in teorije med drugim prejel muzejski svetnik, pravnik in umetnostni zgodovinar Aleksander Bassin. S svojim delom je namreč pomembno zaznamoval naš vpogled v slovensko in mednarodno likovno produkcijo.

Miha Kos in Hiša eksperimentov sta medaljo za zasluge prejela za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti ter izjemno inovativnost pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladih. V uradu predsednika so ga označili kot neprecenljivega promotorja, ambasadorja in vzor slovenskega znanja, identitete in prepoznavnosti.

Hiša eksperimentov je prvi slovenski center znanosti v slogu "izvedi sam". Foto: STA

Medaljo za zasluge je za svoj prispevek k razvoju čebelarstva in trajnostnega kmetijstva ter ohranjanju ravnovesja v naravi prejel čebelar in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Med njegove največje dosežke spada to, da so Združeni narodi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel.

Za izjemen znanstveni in pedagoški prispevek na področju biotehnologije, mikrobiologije, živilstva in prehrane pa je medaljo za zasluge prejel Peter Raspor, ki se že 30 let sistematično ukvarja z biotehnološkimi raziskavami kvasovk v industrijskih bioprocesih ter z varnostjo živil.