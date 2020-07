Spremembe na meji: samo na enem mejnem prehodu odločbe o karanteni vročajo neprekinjeno

Vročanje odločb o karanteni poteka na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane (vse s Hrvaško), na Pincah (meja z Madžarsko) in na letališču Brnik. Na vseh mejnih prehodih bo po novem ministrstvo za zdravje vročalo odločbe med 6. in 22. uro, izjema je le mejni prehod Obrežje, kjer bodo uslužbenci prisotni 24 ur in bodo odločbe vročali neprekinjeno.

Na seji so sprejeli tudi jasnejša navodila, kaj morajo posamezniki predložiti mejnim organom, da dokažejo, da ne prihajajo iz države z visokim epidemiološkim tveganjem oziroma iz države, ki je na tako imenovanem rdečem seznamu.

"Kot dokazila štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo," so zapisali na vladi.

Spremenjen odlok še določa, da osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del, ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na covid-19.

Zdravstveni inšpektorat lahko opravil tudi do 500 nadzorov

Foto: STA Od sobote sta sicer ministrstvo za zdravje in zdravstveni inšpektorat vzpostavila sistem vročanja karantenskih odločb že na meji, po novem je sistem vzpostavljen tudi tako, da bo lahko zdravstveni inšpektorat opravil tudi do 500 nadzorov spoštovanja odločb na dan, poroča STA.

Andreja Mojškrc z zdravstvenega inšpektorata je v torek zvečer v TV Odmevih napovedala, da bo zdravstveni inšpektorat v prihodnjih dneh tudi poostreno nadziral spoštovanje navodil za preprečevanje okužb s koronavirusom v gostinskih lokalih. Inšpektorji bodo preverjali predvsem zagotavljanje primernega razmika med mizami in razpoložljivost razkužil, poroča STA.