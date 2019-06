Spolne zlorabe otrok: pri nas zlorabljen kar vsak peti otrok #video

Zgodba o sumu spolne zlorabe v enem od slovenskih vrtcev, kjer naj bi vzgojitelj zlorabljal komaj štiriletno deklico, še vedno ni dobila epiloga. Vzgojitelj je bil zgolj premeščen, starši pa o zlorabi sploh niso bili obveščeni. Medtem ko preverjanje še kar traja in traja, je pri nas po mnenju stroke zlorabljen kar vsak peti otrok, torej približno 70 tisoč dečkov in deklic.

Otroci, starši, delodajalci in vpleteni o zlorabah večinoma molčijo. Ker gre še vedno za tabu temo, se spolne zlorabe otrok pogosto minimalizirajo. Tisti, ki se vsakodnevno srečujejo z žrtvami, pravijo, da je to žalostno, ob tem pa dodajajo, da je treba sum zlorabe prijaviti takoj, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Nekatere institucije ne opravijo svojega dela

Starši štiriletne deklice so o spremembi vedenja otroka v vrtcu obvestili ravnateljico. Ta je šele dva tedna pozneje na policijo podala prijavo. Vzgojitelja, ki naj bi zlorabljal deklico, so premestili, sum spolnega napada pa so drugim staršem in preostalim zaposlenim vzgojiteljem v vrtcu zamolčali. "Treba je razkrivati institucije, ki ne opravijo svojega dela," je ob omenjenem primeru dejala predsednica Združenja proti spolnemu zlorabljanju Katja Bašič.

Z žrtvami spolnih zlorab se vsak dan srečujejo v neprofitni organizaciji Lunina vila v Ljubljani. Lani so pomagali 150 žrtvam, med katerimi je najmlajši otrok imel tri, najstarejši pa 17 let. "Pri mlajših otrocih se zelo pogosto pojavi regresija, torej da otrok ne obvlada sicer že prej osvojenih razvojnih mejnikov, da na primer spet začne močit posteljo, da se mu poslabša govor in začne jecljati," razlaga direktorica Lunine vile in biopsihologinja Nina Kočar.

Pri nas je po oceni stroke zlorabljen vsak peti otrok, torej približno 70 tisoč dečkov in deklic. Foto: Planet TV

Znaki zlorabe so izbruhi jeze, depresija, bolečine in ponavljajoča se igra

Znaki zlorabe so tudi izbruhi jeze, agresija, depresija ter bolečine v glavi in trebuhu, ki staršem sporočajo, da z otrokom nekaj ni v redu. Najbolj tipičen znak pa je vedno ista igra. "Če otrok z njo vztraja in se pri tem dogaja nekaj nasilnega, potem je vedno pravi trenutek, da raziščemo, vprašamo, kaj se tukaj dogaja in kaj se je zgodilo s tema igračkama," je pojasnila Kočarjeva.

Država je premalo kritična do omenjenih zlorab. Pogosto se zdi, da je skrb za storilca večja kot skrb za žrtev. "Gre za trditve, da se zloraba ni zgodila, da se ni mogla zgoditi nad tako majhnim otrokom in da storilec ni doživel nobenega spolnega užitka. Pravzaprav so pri tem neznanja tista, ki dajejo storilcem njihovo moč, da niso prepoznani," je poudarila Bašičeva.

"Za razlago o tem, kaj je prav in kaj narobe, ni nikoli prezgodaj"

Pristopi terapij so različni. Vedno so vanje vključeni tudi starši in svojci, ki naj se z otrokom pogovorijo tudi o spolnosti, predvsem pa o njegovem telesu kot edinem zakladu, ki ga imajo. "Velikokrat me starši vprašajo, ali ni s triletnikom prezgodaj govoriti o spolnosti. Za biološko razlago je absolutno prezgodaj, za razlago o tem, kaj je prav in kaj narobe, kaj se sme in kaj ne, ni nikoli prezgodaj," je razložila Kočarjeva.

Z dobrodelno akcijo, ki še traja, do 7. junija, Lunina vila prenavlja prostore. Odprli bodo prav posebno zatekalnico za otroke, kamor se bodo lahko otroci zatekli tudi čez dan in dobili prvo psihološko pomoč. Pri nas naj bi bilo spolno zlorabljenih vsaj 70 tisoč otrok, če k temu prištejemo še čustvene in fizične zlorabe ter zanemarjanje otrok, pa so realne številke mnogo višje od tistih, ki jih kažejo raziskave, so še poročali na Planetu.