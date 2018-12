Spiegel po škandalu z lažnivim novinarjem suspendiral dva urednika

Nemški tednik Der Spiegel, ki ga je pretresel škandal okoli novinarja Claasa Relotiusa, ki si je več let izmišljeval zgodbe, je sporočil, da so zaradi afere suspendirali dva urednika. Svojih dolžnosti ne bosta smela opravljati do zaključka interne preiskave škandala, interno pismo tednika povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pogodbi odgovornega urednika tednika Ullricha Fichtnerja in urednika Matthiasa Geyerja bosta suspendirani, dokler notranja komisija ne bo zaključila preiskave zadeve, je zapisal glavni urednik Steffen Klusmann v internem pismu.

Tednik je sredi decembra presenetil, ko je razkril, da je eden od njihovih priznanih in večkrat nagrajenih novinarjev več let ponarejal reportaže. Relotius je po priznanju krivde dal odpoved. Izmislil si je zgodbe in osebe v več kot desetih prispevkih za tiskano in spletno izdajo tednika.

Škandal okoli Relotiusa pa je po mnenju Klusmanna postavil pod vprašaj, ali lahko Ullrich in Fichtner še naprej opravljata svoj položaj. Oba sta bila namreč vpletena v zaposlitev spornega novinarja.

Der Spiegel je prejšnji teden zaradi domnevne poneverbe napovedal kazensko ovadbo proti nekdanjemu novinarju. Relotius naj bi namreč bralce pozival k donacijam za sirske otroke, ki živijo na turških ulicah, sredstva pa domnevno porabil zase. Relotius je v četrtek obtožbe zanikal.