SPAR Slovenija podaril deset tisoč evrov otrokom z učnimi in bralnimi težavami

Oglasno sporočilo

Marca je SPAR Slovenija na svojih policah ponudil posebne testenine SPARBECEDA v obliki vseh 25 črk slovenske abecede. Z njimi je prek svoje aplikacije SPAR plus na zanimiv način spodbudil otroke in njihove starše, da skozi igro krepijo besedni zaklad. Projekt SPARBECEDA pa je imel tudi dobrodelno noto. SPAR Slovenija je v četrtek, 19. maja, slavnostno predal donacijo v skupni vrednosti deset tisoč evrov trem izbranim ustanovam, ki pomagajo otrokom z učnimi in bralnimi težavami. Te so: Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne IRIS, Zavod Mavrični bojevniki, kjer ponujajo pomoč mladim z motnjo ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti), in Društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

Višino donacije za posamezno ustanovo so s svojim glasom določili uporabniki aplikacije SPAR plus, ki so med 21. marcem in 21. aprilom sodelovali v nagradni igri SPARBECEDA. Iz naključno izbranih črk so uporabniki sestavljali besede in za vsako pravilno dobili glas. Tega so nato podarili izbrani ustanovi.

Skupaj so zbrali 386.500 besed oz. glasov. Največ glasov so sodelujoči namenili Centru IRIS (144.085 glasov), ki je prejel donacijo v višini 5.000 evrov, sledita Zavod Mavrični bojevniki (140.376) s 3.000 evri in Društvo Bravo (102.039), ki je prejelo donacijo v vrednosti 2.000 evrov.

V Centru IRIS bodo podarjena sredstva namenili za skupinsko jadranje otrok in za nakup pripomočkov za lažje spremljanje pouka. V Zavodu Mavrični bojevniki bodo sredstva porabili za gradnjo doživljajskega gozdnega poligona Mavrični gaj, katerega namen je izvedba taborov in preostalih aktivnosti v naravi. V Društvu Bravo bodo z donacijo pokrili del stroškov za organizacijo svoje vsakoletne izobraževalne konference.

"Izjemno smo veseli donacije podjetja Spar Slovenija. V Centru IRIS smo se odločili, da bomo vsaj del prejetih sredstev namenili aktivnosti, ki jo želimo izpeljati skoraj vsako leto.

To je Jadranje za jutri. Jadranje z vrstniki je za otroke s posebnimi potrebami nepozabno doživetje, s strokovnim in timskim pedagoškim delom pa se v tem času lahko doseže odlična socialna dinamika skupine. Gre za izkustveno učenje, ki ga v tej obliki morda nikoli v življenju ne bi bili deležni. Izjemno me veseli, da nas je do poklonjenih sredstev pripeljala posrečena besedna igra Sparbeceda, ki je spodbujala radovednost otrok, opismenjevanje, branje in širjenje besednega zaklada. Hvala vsem," je ob prejemu donacije dejala Nastja Strnad, podravnateljica Centra IRIS.

"S projektom SPARBECEDA smo nagovorili otroke in njihove starše, naj z igro s testeninami na zabaven način širijo svoj besedni zaklad. Hkrati smo vključili svoje kupce, da so s svojimi glasovi pomagali razdeliti donacijo. To smo v celoti namenili ustanovam, ki pomagajo otrokom s specifičnimi učnimi težavami in nas s svojim delom navdihujejo. Veseli me, da lahko s podarjenimi sredstvi prispevamo k lepšemu jutri otrok in mladostnikov, ki so sredi procesa učenja in usvajanja znanja, tudi novih besed," je dejal David Kovačič, generalni direktor SPAR Slovenija, ki je ustanovam predal donacijo.

V Sparu se zavedajo pomena branja, saj si z njim širimo besedišče, miselna obzorja, razumemo več in se urimo v empatiji. SPAR Slovenija je z uspešnim projektom SPARBECEDA poskrbel za zabavne besedne igre, hkrati pa z donacijo nagradil prizadevanja tistih ustanov, ki mladim s posebnimi potrebami ponujajo ustrezno pomoč in podporo.

