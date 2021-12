Soseska, v kateri so doma iskreni, dobrosrčni in prijazni ljudje

Ljudje, ki delajo v naši najljubši trgovini, so del našega vsakdana in so veliko več kot samo prodajalci, ki nam zjutraj prodajo sveže žemljice, sadje in časopis. So ljudje, ki nam pomagajo, da tudi mi lahko ustvarjamo dobre zgodbe, in letos smo z njihovo nesebično srčnostjo gotovo ustvarili vsaj kakšno, po kateri bo to leto lepo zapisano v našem spominu.

V rubriki Dobre zgodbe leta predstavljamo Mercatorjeve dobre zgodbe in ljudi, ki skupaj ustvarjajo najboljšo sosesko.





Mercatorjeve trgovke in trgovci so z nami, ko načrtujemo vsakodnevna kosila, prirejamo družinska srečanja in praznovanja, izbiramo hrano za naše hišne ljubljenčke, se odločamo o novem gospodinjskem aparatu in ob številnih drugih situacijah.

Poznajo nas veliko bolj, kot si predstavljamo sami, saj nas vidijo v vseh mogočih razpoloženjih, ko opravljamo vsakodnevne nakupe.

Uspeh podjetja so ljudje

V Mercatorju se zavedajo, da uspeh podjetja temelji na ljudeh, ki v njem delajo, in da so na položaj enega največjih podjetij v regiji prišli s pomočjo usposobljenih in zavzetih zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je eden pomembnejših ciljev v Mercatorju, temu pa sledi tudi ena izmed njihovih ključnih strateških nalog, in sicer ohranjanje blagovne znamke delodajalca.

Mercator zaupa v dobre zgodbe "Le ko sodelujemo, lahko v vaše domove prinašamo najboljše. Zato ustvarjamo močne vezi z vrhunskimi slovenskimi in regijskimi znamkami, ki so že dalj časa dobro zapisane v naših življenjih. Njihov dom je tu – med nami – in vsaka izmed njih nam je dober sosed," so prepričani v Mercatorju.

Skupnost, ki povezuje na desettisoče ljudi že več kot 70 let

Mercatorjev projekt znamke delodajalca prejel nagrado Best Employer Brand Awards Adria 2021 v kategorijah Grand Prix Slovenia in Retail sector.

"Mercator je znamka z več kot 70-letno tradicijo na slovenskem trgu. Zato tudi z marketinškega vidika njenemu razvoju namenjamo še prav posebno pozornost. V preteklem letu smo prevetrili vizijo, poslanstvo in vrednote znamke Mercator, šli skozi faze procesa definiranja njene identitete ter opredelili njene ključne prednosti in točke diferenciacije na trgu," sta povedali Nataša Jelovčan, direktorica kadrovske administracije, razvoja in selekcije, ter Andreja Zadnik Andoljšek, direktorica sektorja za tržno komuniciranje, ki sta v imenu Mercatorja tudi prevzeli nagrado.

Ključna strateška naloga: ohranjanje blagovne znamke delodajalca

V preteklem letu so tako najprej izvedli niz raziskav s potrošniki ter fokusnih skupin in delavnic z zaposlenimi. Na teh osnovah so postavili temelje interne in eksterne identitete znamke Mercator ter opredelili njene ključne prednosti in usmeritve.

Postavljeni temelji so bili osnova za nadaljnjo pripravo marketinške strategije in strategije znamke delodajalca. V sklopu zastavljenih strategij so nato zasnovali vrsto aktivnosti, ki so jih v letos uspešno izvedli. "Nagrada Best Employer Brand Awards nam veliko pomeni in daje motivacijo za nadaljnje delo na področju gradnje znamke delodajalca," sta dodali Nataša Jelovčan in Andreja Zadnik Andoljšek.

Najboljša soseska, ki jo ustvarja več kot deset tisoč zaposlenih V sklopu projekta Blagovna znamka delodajalca so v Mercatorju letos potekale številne aktivnosti, v katere je bilo vključenih vseh dobrih deset tisoč zaposlenih v družbi. Z željo, da bi se med seboj tesneje povezali – v skladu z njihovim sloganom znamke delodajalca Povezani ustvarjamo najboljšo sosesko –, so izvedli tri zanimive projekte.

Film, v katerem imajo glavno vlogo zaposleni

Poleg vseh aktivnosti z zaposlenimi pa so zgodbe in utrinke ter razmišljanja sodelavcev skupaj z režiserjem Nejcem Levstikom strnili tudi v Mercatorjev film z zaposlenimi z naslovom Moj drugi dom.

Nekaj zaposlenih je režiserju zaupalo svoje občutke, ki jih imajo do Mercatorja. Nekateri so med sodelavci našli svoje življenjske partnerje, drugi najboljše prijatelje, tretji nenadomestljivo druščino, vsi pa predvsem varnost in zadovoljstvo. Mercator je namreč več kot služba.

"Najprej sem mislil, da bo to samo začasna poletna služba, ki pa je prerasla v kariero," je povedal eden od zaposlenih. Še posebej pa so se vsi skupaj izkazali v času prve karantene in v vseh, ki so sledile, saj so morali dobesedno prestaviti v višjo prestavo in delati s podvojeno močjo, saj so želeli biti vedno na voljo svojim kupcem. "Trgovci so bili hkrati tudi psihologi in psihiatri," je povedal Veljko, Tatić, direktor projektov, ki je pri Mercatorju že 42 let. "Normalno smo delali naprej, naše trgovke so zavihale rokave. Vsa čast! Res so bile 'carice'," pa je prodajalke iskreno pohvalila Mateja Suljič, projektna vodja.

Kreativnost nima meja

Za akcijo Sosedski izziv so oblikovali 570 enot, v katerih so zajeli vse zaposlene, in na njihovi osnovi sestavili naključnih 285 parov. Povezali so torej po dve enoti, pare pa povabili, naj drug drugega presenetijo in zanj naredijo kaj lepega in prijaznega, pa naj bo to pesem, pecivo, kolaž, video, karkoli, kajti kreativnosti so na široko odprli vrata in vsaki enoti prepustili oblikovanje lastne ideje.

Poleg tega so na dan sosedov, 29. maja, pozvali zaposlene, naj v novih Mercatorjevih majicah posnamejo domiselne in zabavne fotografije.

Knjiga spominov že na poti

Do konca leta pa je na poti med Mercatorjevimi enotami Velika dobra knjiga, ki potuje iz kraja v kraj in bo shranila spomine vseh zaposlenih v Mercatorju.