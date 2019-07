Sosed kljub prepovedi vsak dan peče na balkonu. Kako naj ukrepamo? #PravniNasvet

Pozdravljeni



Na zboru etažnih lastnikov je bil sprejet sklep o strogi prepovedi kuhanja na balkonu, uporabi žara ali odprtega ognja. Sosed vsakodnevno kuha in peče na balkonu, kljub opozorilu upravnika ne preneha. Ali obstaja zakon zoper takega kršitelja?



Razmerja med etažnimi lastniki v večstanovanjskih stavbah ureja Stanovanjski zakon (SZ-1). V skladu s tem zakonom velja, da morajo v večstanovanjski stavbi vsi etažni lastniki svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti ostale etažne lastnike.

V SZ-1 je urejena izključitvena tožba, ki uvaja dodatno možnost vložitve takšne tožbe v primeru grobe kršitve hišnega reda, sicer pa napotuje na uporabo Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Izključitvena tožba je skrajni ukrep etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi zoper najhujše kršitelje sosedskega sožitja in rešuje položaje, če etažni lastnik posameznega dela grobo krši temeljna pravila sosedskega sožitja ali svoje dolžnosti po pogodbi o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki tako, da je skupnost z njim nevzdržna, oziroma grobo krši pravila hišnega reda.

S tem, ko sosed ne spoštuje sprejetega sklepa in vsakodnevno na balkonu uporablja svoj žar, krši temeljna pravila sosedskega sožitja, zato lahko etažni lastniki, ki imate več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, sprejmete sklep, da se kršilca opomni. Če kršilec kljub opominu nadaljuje svoje ravnanje, lahko z isto večino, kot je bila potrebna za sprejem sklepa o opominu, etažni lastniki sprejmete sklep, da se vloži tožba z njegovo izključitev in prodajo njegovega posameznega dela.

Patricija Kržan, dipl. prav. (UN), študentka magistrskega študijskega programa, svetovalka v ekipi Pravo za VSE

