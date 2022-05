Sončno in vse topleje bo!

Danes in jutri bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa so možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo dopoldne oblačno, popoldne se bo zjasnilo, v četrtek bo spet topleje. Živo srebro se bo povzpelo tudi do 30 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje RS.

Danes dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer pa bo več kopaste oblačnosti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Ob morju bo suho. Najnižje jutranje temperature bodo od devet do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

V sredo bo sprva pretežno oblačno, dopoldne bodo še krajevne plohe. Čez dan se bo jasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.