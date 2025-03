Zakaj NET-MET, nov model netmeteringa pri ECE?

NET-MET je odgovor na ukinitev letnih neto meritev pri obračunu električne energije za samooskrbne sončne elektrarne in model, ki z napredno zasnovo uravnava energetske potrebe in znižuje stroške električne energije v gospodinjstvu. Uredba, ki je začela veljati s 1. 1. 2024, namreč predpisuje krajše obračunsko obdobje (en mesec) in plačilo za vso elektriko, ki je prejeta iz omrežja. V ECE so se z modelom NET-MET približali potrebam uporabnikov in ohranili prednosti prejšnje uredbe.

Foto: Shutterstock/ECE

Sončna elektrarna, hranilnik energije in inteligentno upravljanje

Kombinacija proizvodnega vira, načina za shranjevanje elektrike in inteligentnega upravljanja je recept za povečanje samooskrbe in znižanje stroškov. Učinkoviti sončni elektrarni je priključen hranilnik energije, oba pa upravlja inteligenten sistem za upravljanje z energijo – iQFleks.

Investicija, ki se lahko povrne že v sedmih letih

Na primeru izračuna za gospodinjstvo, ki porabi več kot 12 tisoč kilovatnih ur elektrike na leto in v katerem zdaj prejemajo mesečne račune za elektriko v višini okoli dvesto evrov, se mesečni znesek na računu za elektriko zniža za več kot 70 odstotkov, na manj kot 55 evrov. Investicija se v tem primeru povrne že v sedmih letih.* V tem obdobju boste v sistemu NET-MET imeli zagotovljen tudi letni obračun.

Foto: ECE

*Podroben izračun je tukaj. Vir: ECE d.o.o.

Pomoč pri subvenciji in pri financiranju, unikatna rešitev na ključ

Subvencija BORZENA za nakup sončne elektrarne s hranilnikom energije je trenutno za investitorje zelo privlačna. Znaša namreč kar 675 evrov na kilovatno uro inštalirane nazivne električne moči naprave za elektrarne z baterijskim hranilnikom električne energije. Omejena je na največ 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. S kreditom EKO SKLADA s fiksno obrestno mero 1,8 odstotka bo financiranje lastnega vira energije ugodno in vzdržno. V ECE vam bodo pomagali pri urejanju dokumentacije za oba ukrepa, ki bosta vašo investicijo finančno razbremenila, svojim odjemalcem energentov pa kot dodatno možnost financiranja omogočajo tudi obročno odplačilo do zneska 2.500 evrov.

Foto: Shutterstock/ECE

Kakovostni sestavni del z dolgoletno garancijo na učinkovito delovanje

ECE sončne elektrarne na ključ vključujejo sestavne dele priznanih svetovnih proizvajalcev, ki se vgrajujejo tudi v največje take naprave. Za delovanje v skladu s karakteristikami vgrajenih komponent prejme kupec dolgoletno garancijo, v ECE pa zagotavljajo tudi storitve izvedbe meritev, servisa in čiščenja fotovoltaičnih modelov.

Del največjega proizvajalca zelene elektrike

Družba ECE je del skupine HSE, največjega proizvajalca elektrike iz obnovljivih virov pri nas. Z zavezo k temu, da bo nosilec zelenega prehoda v Sloveniji, skupina spodbuja tudi aktivnosti svojih odjemalcev električne energije, da čim bolj trajnostno zadovoljijo svoje energetske potrebe z mislijo na bodoče rodove. Razvoj produktov in storitev, ki so na voljo končnemu uporabniku, vključuje energetsko znanje in izkušnje celotne skupine.

Foto: ECE