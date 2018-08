Šolske počitnice se iztekajo, septembra že prva delovna sobota

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko učitelji v teh dneh že začenjajo priprave na novo šolsko leto, se bodo učenci in dijaki v šolske klopi vrnili v ponedeljek, 3. septembra. Objavljamo šolski koledar z vsemi počitnicami, prazniki in delovnimi sobotami.

Po brezskrbnih počitnicah bodo osnovnošolci in srednješolci septembra spet zavihali rokave. Že prvi mesec, natančneje 29. septembra, jih čaka tudi prva delovna sobota.

V tem šolskem letu je sicer predvideno, da bodo šole polne tri sobote, poleg že omenjene še 2. februarja in 11. maja 2019.

Prve počitnice bodo šolarji v novem šolskem letu imeli kot običajno konec oktobra, prosti bodo med 29. oktobrom in 2. novembrom. Novoletne počitnice bodo imeli med 25. decembrom in 2. januarjem.

Zimske počitnice letos najprej v vzhodni polovici države

Zimske počitnice bodo v drugi polovici februarja. Prvi jih bodo letos imeli učenci iz jugovzhodne Slovenije (razen iz občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel) ter iz Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske regije. Ti bodo prosti od 18. do 22. februarja.

Učenci z drugih območij Slovenije bodo zimske počitnice imeli od 25. februarja do 1. marca.

Prvomajske počitnice bodo med 27. aprilom in 2. majem 2019, naslednje poletne počitnice pa se bodo začele 26. junija 2019.

V šolskem letu 2018/2019 bodo imeli šolarji skupaj s prazniki 25 prostih dni, od tega bodo tri dni morali nadomeščati z delovnimi sobotami.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Prvo ocenjevalno obdobje do konca januarja

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji, prvo se končuje 31. januarja 2019, drugo pa za devetošolce 14. junija, za preostale učence pa 24. junija 2016.

Informativna dneva bosta 15. in 16. februarja 2019.