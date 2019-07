Na sojenju Rotniku in soobtoženima postavljen izvedenec za privatizacijo

Na sojenju nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku in soobtoženima, hrvaškemu poslovnežu Alexandru Hrkaču in Rotnikovi nekdanji odvetnici Varji Holec, so danes ves dan prebirali listinske dokaze in davčni spis. Poleg tega je sodnica odločila, da se postavi izvedenec finančne stroke za privatizacijo. Glavna obravnava se bo nadaljevala septembra.

Izvedenec za privatizacijo bo med drugim ugotavljal, ali je bilo možno denar plemenititi na takšen način, kot to trdita nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Rotnik, ki mu tožilstvo očita preprečitev dokazovanja v davčnem postopku in krivo ovadbo, in Hrkač, ki je obtožen krive izpovedbe.

Obramba je predlagala, da naj bo izvedenec finančne stroke iz tujine, a za zdaj še ni znano, ali bo sodnica Mojca Turinek temu predlogu sledila.

Nadaljevanje predvideno za 25. september

V tej zadevi sodijo tudi Rotnikovi nekdanji odvetnici Varji Holec, med drugim obtoženi krive ovadbe, vsi obtoženi pa očitana kazniva dejanja zanikajo. Nadaljevanje glavne obravnave je predvideno 25. septembra, medtem ko za ta petek razpisan narok odpade.

Tožilec Ivan Pridigar je ob predstavitvi obtožnice 7. junija letos izpostavil, da je Hrkač leta 2003 Rotniku predal 3,1 milijona evrov, ki naj bi jih pridobil z nakupom lastniških certifikatov na Hrvaškem in v BiH. Po mnenju tožilstva pa tega denarja ni mogel pridobiti na tak način, saj v omenjenih državah od leta 1996 do leta 1998 sploh ni bilo zakonodaje, ki bi urejala področje prodaje certifikatov.

Glavna obravnava se bo nadaljevala konec septembra. Foto: STA

Pridigar Rotniku očita tudi, da je v davčnem postopku poskušal zabrisati sledi za izvorom svojega premoženja, tako da je dokument o prejetju 3,1 milijona evrov odtujil iz davčnega spisa na Finančni upravi RS (Furs).

Rotnik je to med preiskavo zanikal. Takrat je vztrajal, da je listino predložil, ko pa je ugotovil, da je ni več v davčnem spisu, pa je podal kazensko ovadbo zoper neznano osebo. A po mnenju tožilstva je Rotnik pri tem podal krivo ovadbo.

Furs ugotovil za 4,73 milijona evrov razlike

Potem ko so kriminalisti začeli preiskovati sume, da je pri 1,41 milijarde evrov vrednem projektu šestega bloka Teš prišlo do izplačila podkupnin, je Rotnikove osebne finance pod drobnogled vzel Furs, ki je ugotovil, da je bilo v obdobju med letoma 2007 in 2011 med njegovim premoženjem in uradnimi prihodki za 4,73 milijona evrov razlike.

Furs je zato Rotniku oktobra 2014 odmeril plačilo nekaj manj kot 1,6 milijona evrov dodatnega davka, dolg pa je Rotnik poplačal šele po neuspeli reviziji na vrhovnem sodišču. Rotnik trdi, da je denar dobil pri Hrkaču, ki je bil nato ključna priča njegove obrambe v postopku dokazovanja izvora premoženja pred Fursom.

