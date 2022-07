Sodišče Abramovu izreklo še šest mesecev zaporne kazni

Sodišče je Sebastienu Abramovu preklicalo šestmesečno pogojno obsodbo, ki mu je nalagala, da v letu in osmih mesecih fizični osebi povrne 4.000 evrov dolga. Ker denarja do 7. oktobra 2020 ni vrnil, je sodišče pogojno obsodbo preklicalo in mu izreklo šest mesecev zaporne kazni, poroča časnik Delo.

Leta 2015 si je vsoto denarja izposodil pri fizični osebi, za kar je zastavil štirikolesnik, ki ga je vzel na lizing, in zlat prstan. Izposojeno vsoto bi moral vrniti v nekaj dneh, ker pa se to ni zgodilo, ga je oškodovanec ovadil. Oškodovanec je po dveh mesecih ostal tako brez denarja kot zastavljenega štirikolesnika, saj mu ga je zaradi Abramovega neplačevanja obrokov zasegla banka.

Sodišče je Abramovu septembra 2018 prisodilo šest mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let in posebnim pogojem, da v enem letu in osmih mesecih oškodovancu povrne dolg. Ker denarja ni vrnil do dogovorjenega roka, ki je potekel 7. oktobra 2020, je sodišče pogojno obsodbo preklicalo in mu izreklo šest mesecev zapora, še poroča Delo.

Obsojen že na tri leta zaporne kazni

Abramov je sicer pravnomočno že obsojen na tri leta zaporne kazni v zadevi odrezana roka. Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču je tožilstvo očitalo poskus goljufije oziroma pomoči pri njej, ker so Adlešičevo najprej za visoke zneske zavarovali na več zavarovalnicah, nato pa uprizorili nesrečo, v kateri ji je odrezalo roko. Nato so na zavarovalnice vložili odškodninske zahtevke v skupni višini okoli 1,17 milijona evrov. Do izplačil sicer ni prišlo.

Abramovu tožilstvo prav tako očita umor nekdanjega dekleta. Policijska preiskava dogodka je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.