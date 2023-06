Sodba zoper Biščaka in Škorca potrjena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Biščak se je na sodbo odzval s trditvijo, da je bila zadeva ideološko motivirana in naj bi služila za napad na tednik Demokracija ter posredno na stranko SDS.

Po poročanju Večera je višje sodišče v Ljubljani potrdilo sodbo zoper nekdanjega odgovornega urednika Demokracije Jožeta Biščaka in kolumnista Aleksandra Škorca. Očitali so jima dejanja spodbujanja sovraštva in širjenja rasističnih idej, zaradi katerih sta bila obsojena na večmesečni pogojni zaporni kazni. Pritožbi obdolženih je sodišče zavrnilo kot neutemeljeni.