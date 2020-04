So živila na naših policah v času koronavirusa varna? #video

Te dni je treba v trgovine hoditi z zaščitno masko in rokavicami, doma pa je embalaže priporočljivo razkužiti. Ta ukrep nikakor ni odveč, pravi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah, čeprav hkrati miri, da so protokoli za prevoz živil v teh dneh dodatno poostreni. Vladni govorec Jelko Kacin medtem opozarja, da nekateri po nakupih hrane še vedno hodijo v spremstvu celotne družine.

Kacin poziva: Ne hodite v trgovine z vso družino

Čeprav je vladni govorec Jelko Kacin pohvalil prebivalce Slovenije, da se v zadnjih dneh dosledno držijo dodatno poostrenih ukrepov o prepovedi gibanja in prehajanja med občinami, pa je opozoril, da naj nikar v trgovine ne hodijo vsi družinski člani.

"Sploh v večjih trgovskih centrih je opaziti, da nekateri nakupe še vedno opravljajo v dvoje ali pa v spremstvu, celo v spremstvu cele družine. Veliko bolj varno tako za posameznika kot za druge kupce in vse zaposlene v trgovini je, da se po nakupih odpravi le en član ali ena članica družine," je opomnil.

Dodal je, da še vedno velja nasvet, da se v javne zaprte prostore, kot so trgovine, banke, pošte, lekarne in podobno, odpravimo čim redkeje.

Hrana na naših policah je varna

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah je pohvalila kupce, ker se med samimi nakupi zadnje dni dosledno držijo tega, da v trgovinah nosijo zaščitne maske in rokavice. Predvsem jo veseli, da se kupci do trgovk in trgovcev obnašajo strpno in spoštljivo, kajti na začetku epidemije smo bili priča nekaj incidentom med nakupovanjem.

Na vprašanje, ali so živila na naših trgovskih policah neoporečna v smislu kontaminiranosti z novim koronavirusom, je odvrnila, da vsi postopki – tako natovarjanja kot iztovarjanja, sprejemi v skladišče ter na koncu tudi zlaganje na prodajne police – potekajo po strogih pravilih.

"Od točke, ko se blago naloži ali v Sloveniji ali v državah izven Slovenije, so postopki izjemno precizno definirani. Vse poteka pod posebnim nadzorom in pod posebnim režimom," je pojasnila. Natančnejša pojasnila najdete v spodnji videoizjavi:

Kar zadeva ravnanje z nakupljenimi stvarmi, ko pridemo domov iz trgovine, pa je znova opomnila, da naj ne pozabimo na že večkrat omenjene ukrepe – embalažo, ki je ne moremo vreči stran, dobro razkužimo, živila, ki jih lahko prestavimo v čiste posode za shranjevanje, pa prestavimo in nato embalažo zavržemo. Če je mogoče, nakupljeno hrano za dva ali tri dni pustimo v kakšnem prostoru, kjer se ne zadržujemo, na primer v kleti, je še svetovala.