So na Suhi res vsi suhi? #video

Ob petkih se Denis Malačič, novinar Planet TV, potepa po slovenskih krajih z nenavadnimi imeni, saj imajo ti med unikatnimi imeni krajev zagotovo posebno poglavje. Zanimivo je, da se večina nenavadnih imen naselij pojavlja v osrednji Sloveniji in na Dolenjskem, nekatera celo večkrat. Med naselji občine Škofja Loka je tudi Suha. V zadnjih desetletjih se je ta močno urbanistično razvila, stari del vasi Suha pa danes šteje komaj dobrih sto prebivalcev.

Prvi trije tedni novega leta so že za nami. In ker so mnogi že obupali nad svojimi novoletnimi zaobljubami, je novinar Denis Malačič preveril, kako lahko postanemo oziroma ostanemo suhi na Suhi.

Suha je gručasta vas, ki leži na terasi reke Sore ob južnem robu Soriškega polja. Prvič se je njeno ime v listinah pojavilo že davnega leta 973.

Prebivalci Suhe so Sušani. In Sušani se še kako radi rekreirajo. Nekateri na sprehodu, drugi med tekom, tretji porivajo vozičke, četrti pa samokolnice. Pa so na Suhi zato doma samo suhi ljudje? Poglejte si v prispevku.