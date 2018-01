Smučišče v osrčju Prlekije privablja številne smučarje #video

[video: 67609 / ]

V Hranjigovcih v občini Sveti Tomaž deluje edino smučišče v regiji, upravlja pa ga Smučarski klub Sveti Tomaž. Deluje že od leta 1996, a šele lani jim je uspelo smučišče prvič umetno zasneževati.

Toda zaradi mile zime in premalo snega letošnja sezona, ki bi lahko trajala celo mesec dni, ostaja pod vprašajem, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Dobrega pol kilometra dolgo smučišče

Po prvem letošnjem snegu na smučišču Globoki klanec je ekipo Planet TV popeljal predsednik domačega smučarskega kluba Ivan Grašič. "Teren je zelo razgiban, prvih 200 metrov je precej strmih in so namenjeni predvsem boljšim smučarjem, drugih 300 metrov pa je bolj blagih. Torej tudi za tiste smučarje, ki smučati ne znajo in se pri nas šele učijo," je razložil Grašič.

A dobrih 550 metrov dolga proga smučarjev to sezono še ni gostila. Zima je bila preprosto premila."Ko so bile dobre zime, bi mogoče celo odprli smučišče prvi, ker imamo v tej hranjigovski dolini izjemen mraz," je povedal Grašič.

Grašič je skupaj s somišljeniki in močno strastjo do smučanja to smučišče počasi, a vztrajno gradil več kot 20 let. Postavili so žičnico, ki lahko prepelje 800 smučarjev na uro, se prikopali do lastnega teptalnika in celo reflektorjev, od lanske sezone pa je vzpostavljen tudi zasneževalni sistem.

Lani obratovali dober mesec dni

"Ko nam je zdaj to uspelo narediti, nam je že prva zima obrnila hrbet," se je pridušal Grašič. Želja domačinov je velika, zanimanje ljudi pa še večje. Lani, ko je bilo smučišče odprto nekaj več kot mesec dni, je po tem hribu smučalo od 100 do 200 ljudi na dan. Tudi iz sosednje Hrvaške, ne le iz domačih logov.

"Lani je veliko smučarjev prišlo s Pohorja, smučišče in vlečnico so ocenili kot zelo kakovostno, zelo dobro," je povedal vodja žičnic Boštjan Klemenčič.

Zagon domačega smučišča pomagajo financirati okoliške občine, smučarski klub, ki skrbi za progo, pa temelji predvsem na prostovoljnem delu. Na prleškem smučišču je tako vse pripravljeno, držijo le še pesti za nizke temperature, da bi progo lahko prvič začeli v celoti umetno zasneževati.