Smrtna nesreča: 72-letnika traktor z zadnjim kolesom stisnil ob drevo

72-letnik je večje podrto drevo pritrdil z vitlom in ga vlekel po hribu navzgor s pomočjo škripca, ki ga je namestil na bližnje drevo. Pri tem se je jeklena vrv v predelu škripca snela in se zataknila, vlečna sila pa je potegnila traktor v smeri vlečenja debla do drevesa, kjer je stal 72-letnik in upravljal vitel. Pri tem ga je traktor z zadnjim levim kolesom stisnil ob drevo. 72-letnik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.