Slovenski vojak udeležen v prometni nesreči s smrtnim izidom

Pripadnik Slovenske vojske (SV), ki službuje v Združenem Natovem poveljstvu v italijanskem Neaplju, je bil zunaj delovnega časa in z zasebnim vozilom udeležen v prometni nesreči, v kateri je ena oseba umrla, so danes sporočili z ministrstva za obrambo. Pripadnik SV je trenutno v postopku italijanskih preiskovalnih organov.

O dogodku sta bila po poročanju STA obveščena poveljstvo sil in Generalštab Slovenske vojske ter ministrstvo za obrambo.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so tudi že v stiku z zunanjim ministrstvom in slovenskim veleposlaništvom v Rimu, še dodaja STA.