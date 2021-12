Slovenski izseljenski matici medalja za zasluge

Predsednik republike Borut Pahor bo danes na slovesnosti v predsedniški palači Slovenski izseljenski matici vročil državno odlikovanje red za zasluge za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identitete in kulture pri Slovencih v tujini. Medaljo za zasluge bo podelil Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju in Saši Verbiču.

Slovenskemu deželnemu gospodarskemu združenju bo predsednik republike medaljo za zasluge izročil za pomembno in vodilno vlogo na področju čezmejnega gospodarskega povezovanja v Furlaniji - Julijski krajini in za 75 let dragocenega ohranjanja slovenstva v Italiji.

Predsedniku nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji Saši Verbiču, ki je tudi predsednik Društva Slovencev v Beogradu - Društva Sava, jo bo podelil za dolgoletno uspešno delo za ohranjanje in uveljavljanje slovenske skupnosti v Srbiji, so sporočili iz urada predsednika republike.

Združenje Slovenska izseljenska matica, ki letos praznuje 70 let delovanja, je slovenska nevladna organizacija za Slovence po svetu, ki je bila ustanovljena 9. januarja 1951 v Ljubljani. Namen društva je pospeševati stike med domovino in Slovenci po svetu ter njihovimi potomci na narodnostnem, kulturnem, socialnem in gospodarskem področju. V ta namen posreduje leposlovne, znanstvene in druge knjige, časnike, časopise, filme ter drugo kulturno, umetniško in znanstveno gradivo. Organizira tudi srečanja izseljencev v domovini, gostovanja Slovencev iz domovine v tujini in obratno, pomaga izseljencem pri ohranjanju in učenju slovenskega jezika in kulturnega izročila ter organizira razstave in ekskurzije, piše na spletni strani urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ob visokem jubileju je urad oktobra letos združenju podelil priznanje za izjemno vlogo pri povezovanju slovenske izseljenske skupnosti z matično domovino ter ohranjanje slovenske narodne identitete in kulturne dediščine med rojaki po svetu.