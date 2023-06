Slovenski čebelarji ogorčeni: To, kar vam hočejo prodati, ni med!

V Čebelarski zvezi Slovenije so se ostro odzvali na namero dolenjskega podjetja Naranyan Foods, da kot prvo na svetu na police trgovin v Evropi pošlje rastlinski med, pri izdelavi katerega ni sodelovala niti ena čebela. Takšen izdelek ima lahko okus in teksturo medu, vendar to ni med, so kritični v ČZS.

Čebelarsko zvezo Slovenije je na noge dvignil sredin prispevek v časniku Finance, v katerem je bilo predstavljeno podjetje Naranyan iz Slovenske vasi na Dolenjskem, ki se ukvarja z integrirano trajnostno prehrano in pri tem sodeluje z več startupi iz tujine.

Skupaj z enim od njih, ameriškim tehnološko-prehranskim podjetjem MeliBio, so razvili proizvod ohney, rastlinski med, ki naj bi bil glede na okus in teksturo enakovreden pravemu čebeljemu medu. Edina razlika med ohneyjem in medom, kot ga poznamo vsi, je, da je prvi nastal brez udeležbe čebel. Naranyan bo ohney po poročanju Financ v kratkem začel prodajati na evropskem trgu.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije: Med brez čebel ne obstaja!

Na skorajšnji začetek prodaje prehranskega izdelka ohney se je ostro odzval Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

"Spet nas poneumljajo! Med brez čebel ne obstaja! Košček zdravja je le v medu, ki so ga pridelale čebele! Ali res kdo verjame, da lahko v laboratoriju naredijo proizvod, enakovreden medu? Proizvod po okusu podoben medu se da narediti, vendar to nikakor ni med," je ČZS v današnjem sporočilu za javnost posredoval besede predsednika zveze.

Sklicevali so se tudi na Evropsko direktivo o medu, iz katere je po njihovih navedbah mogoče razbrati, da lahko kot med označimo le pristen čebelji med – vse drugo je prekršek in zavajanje potrošnikov.

Kaj o medu pravi uradni list EU, natančneje prvi člen direktive o medu:

Direktiva Sveta 2001/110/ES (3) opredeljuje med kot naravno sladko snov, ki jo izdelajo čebele Apis mellifera (v nadaljnjem besedilu: čebele). Med je sestavljen v glavnem iz različnih vrst sladkorjev, predvsem fruktoze in glukoze, in drugih snovi, kot so organske kisline, encimi in trdni delci, ki pridejo v med pri zbiranju. Direktiva 2001/110/ES omejuje človekovo poseganje, ki bi lahko spremenilo sestavo medu, in tako omogoča ohranjanje naravnega značaja medu. Direktiva 2001/110/ES zlasti prepoveduje dodajanje sestavin živil, vključno z aditivi za živila, ter kakršnega koli drugega dodatka razen medu. Navedena direktiva podobno prepoveduje odstranjevanje katere koli sestavine, ki je značilna za med, vključno s cvetnim prahom, razen če se takemu odstranjevanju ni mogoče izogniti pri odstranjevanju tujih primesi. Te zahteve so skladne s standardom Codex Alimentarius za med (Codex Stan 12-1981).

"Slovenski čebelarji s pomočjo dobre čebelarske prakse pridelujemo različne vrste medu, naš med je večinoma polnjen v poseben kozarec za med slovenskih čebelarjev, imamo tri evropske zaščitene vrste medu, in sicer slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, kraški med in kočevski gozdni med. Poleg tega imamo tudi certificiran ekološki med slovenskih čebelarjev," so v sporočilu za javnost zapisali pri Čebelarski zvezi Slovenije. Foto: Shutterstock

Sporočilo potrošnikom: kupujte slovenski med

Pri Čebelarski zvezi Slovenije so v sporočilu za javnost dodali, da ljudje medu ne uživajo zgolj zato, ker je sladek, temveč zato, ker je tudi zdravilen oziroma je v medu, po njihovih besedah, košček zdravja.

"Ta košček zdravja pa izhaja iz narave s pomočjo dela čebel in noben umeten nadomestek tega zaklada narave ne more nadomestiti. Med je pomemben del apiterapije!"

Slovenskim uživalcem medu so v zvezi še svetovali, naj med kupujejo neposredno od lokalnih čebelarjev, če ga kupujejo v trgovinah, pa naj bodo pozorni na poreklo medu, ki mora biti slovenski.

Podjetje Naranyan smo prosili za komentar odziva Čebelarske zveze Slovenije na članek, v katerem je bil predstavljen njihov rastlinski ohney, ki je nastal brez čebel. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.