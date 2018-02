Slovenskega rekorderja ni bilo v službo že 10 let #video

Pri nas in v Bolgariji je mogoče, da bolniška odsotnost traja več kot desetletje. Slovenskega rekorderja ni bilo v službo že kar 10 let in 5 mesecev. V večini drugih evropskih držav je bolniški dopust omejen na leto dni.

Vse, ki so doma več kot 3 mesece, bi ministrica Milojka Kolar Celarc po novem poslala na obvezen pregled k specialistu medicine dela. Tistim, ki so na bolniški več kot eno leto, bi nadomestilo praktično prepolovila, na 60 odstotkov mesečne plače. Ob tem, da jasnih pogojev, po kakšnem času je na vrsti invalidska upokojitev, pri nas ni. Zanimivo je, da najslabše ocenjena ministrica te vlade to fronto odpira tik pred koncem mandata.

Zaradi bolezni že več kot leto dni doma

Eden od takšnih, ki je doma že več kot leto dni, je tudi Robert Belentin, bolnik s fibromialgijo. Za to bolezen so značilni neprestana utrujenost in hude bolečine v mišicah. "Najlažje je bolnika, ki je že tako prikrajšan pri plači, udariti po žepu in ga spraviti na dno," je dejal.

Zdravljenje je dolgotrajno tudi pri bolnikih z rakom

Zamisli ministrstva se zdijo nelogične tudi Mileni Remic iz društva bolnikov s krvnim rakom. "Poglejte, na primer pri onkološki boleznih je najprej na vrsti operacija, potem še 30 obsevanj. To traja, nato je na vrsti še podporno zdravljenje z biološkimi zdravili. Vse skupaj to v veliko primerih traja več kot eno leto," je razložila.

Tujina s podobnimi omejitvami kot Slovenija, vendar ...

Tujina ima omejitve, podobne našim, največ leto dni bolniške, a z razliko, da se delavec v tem obdobju mora rehabilitirati. Sicer ga vključijo v invalidski sistem in ga tam poskušajo spraviti nazaj na delo, šele potem je invalidsko upokojen do smrti.