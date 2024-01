V četrtek se je začelo rušenje železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, zaradi česar je ena izmed glavnih vpadnic v Ljubljano zaprta za ves promet, tako za kolesarje kakor tudi pešce. Prvi dan zapore težav v prometu ni bilo zaznati, so pa na Slovenskih železnicah zaznali številne primere, ko so posamezniki železniško progo prečkali na neoznačenih delih, v bližini gradbenih del. Ob tem opozarjajo, da je takšno ravnanje lahko smrtno nevarno.

Začetek del na Dunajski cesti pomembno vpliva tudi na pešce in kolesarje, ki morajo zaradi popolne zapore ceste uporabljati Vilharjev podhod pod železniško postajo.

A prvi dan zapore marsikdo tega ni upošteval in je železniško progo prečkal na delih, kjer v bližini potekajo gradbena dela. Na Slovenskih železnicah vse pešce in kolesarje, ki so namesto na označenih poteh skozi Vilharjev podhod ali ob Tivolski cesti progo prečkali na neoznačenih in nevarnih poteh, opozarjajo, naj tega ne počnejo, saj je to smrtno nevarno.

"Vlaki na tem delu vozijo frekventno na vsakih nekaj minut. Izvajajo se gradbena dela, ki so hrupna in zaradi česar vlaka morda ne bo slišati," so zapisali na Slovenskih železnicah.

Na Slovenskih železnicah opozarjajo na prečkanje proge na mestih, kjer to ni označeno, ter pešce in kolesarje pozivajo, naj dosledno upoštevajo trenutni prometni režim. Foto: Slovenske železnice

Ponoči potrgali in poškodovali zaščitno ograjo

Kot so še sporočili s Slovenskih železnic, je bila ograja, ki označuje prepovedan fizični prehod, ponoči potrgana in poškodovana. Ograje so zjutraj ponovno postavili.

Foto: Slovenske železnice

V državah, kjer je javni potniški promet bolj razvit, je ob rekonstrukcijah prog v večini primerov poskrbljeno tudi za začasno varno prečkanje proge. S tem se izognejo tudi nevarnemu prečkanju na mestih, ki za to niso predvidena. Spodnjo začasno konstrukcijo nadhoda lahko vidite na spodnji fotografiji.

Foto: OBB