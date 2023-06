To je kirurg, ki bi UKC pomagal pri obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srčni kirurg Janez Vodiškar je bil danes na obisku v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer se je seznanil s stanjem na programu zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Kot so po obisku sporočili iz UKC, bo Vodiškar proučil možnosti sodelovanja med UKC in kliniko v Stuttgartu, kjer je trenutno zaposlen.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Vodiškar je na osnovi videnega menil, da program poteka dobro in da ga je treba nadaljevati. Predlagal pa je še izboljšave, tudi nadgradnjo že obstoječega sodelovanja na področju otroške kardiologije in intenzivne medicine z nemškim srčnim centrom iz Münchna DHM (Deutsches Herzzentrum München).

V UKC Ljubljana se Vodiškarju zahvaljujejo za izkazano pripravljenost za sodelovanje in odgovorno ter konstruktivno držo, so zapisali.

Obstaja tudi možnost, da bi slovenske otroke obravnavali v Stuttgartu

V intervjuju za Delo, ki je s kirurgom govoril v torek, je Vodiškar odgovarjal na vprašanje, kaj pričakuje od današnjega sestanka. "Upam, da se nam bo uspelo pogovoriti o obojestranskih pričakovanjih: o tem, kaj potrebuje klinični center, in kako bi lahko pomagal. Glede tega je več možnosti," je dejal in dodal, da obstaja možnost, da bi lahko slovenske otroke obravnavali v Stuttgartu ali da bi on hodil v Slovenijo.

Je pa po njegovem mnenju v interesu Slovenije, da se več otrok oskrbi doma. "Tu mora biti ekipa, ki je sposobna oskrbeti vsa nujna stanja. K sreči jih v otroški srčni kirurgiji ni zelo veliko, večino jih je mogoče rešiti tudi z zdravili," je dejal in dodal, da mora biti Slovenija neodvisna od zunanje pomoči, vsaj kar zadeva osnovno oskrbo.

"Čisto vseh operacij nima smisla izvajati v Sloveniji"

"Vprašanje je, ali ima smisel v Sloveniji opravljati operacije, ki jih celo v Münchnu vidijo enkrat na leto. Mislim, da ne. Obstajajo namreč izjemno redke napake, s katerimi nihče nima izkušenj oziroma jih je nekdo videl enkrat v desetih letih. (...) Čisto vseh operacij res nima smisla izvajati v Sloveniji, če obstajajo centri, ki delajo natanko določeno stvar in imajo ekspertizo ter najboljše rezultate in je za paciente tudi najbolj smiselno, da se zdravijo tam. Iz Münchna do Aachna je tristo kilometrov več kot iz Münchna do Ljubljane, pa prihajajo bolniki iz Aachna v München," je dejal.

"Zakaj zdaj priti nazaj, zakaj sem pripravljen pomagati? Čutim določeno odgovornost. Ljudje me kontaktirajo, kličejo me zaskrbljeni starši, ki ne vedo, kaj bi, vidi se, da velikokrat ne razumejo, kaj je problem, med ljudmi je veliko strahu. Morda problem ni tako nerešljiv, kot je na prvi pogled predstavljeno v javnosti, in je ta trenutek kirurški problem celo manjši, kot je bil pred nekaj leti," je Vodiškar še ocenil za Delo.