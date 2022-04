Slovenske gore vzele še eno življenje, policija poziva k previdnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Starega vrha se je v nedeljo popoldne smrtno ponesrečila slovenska planinka, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Planinka je hodila v skupini, med vračanjem proti Podvrhu je z zahtevne in ozke lovske poti planinka zdrsnila na strmo travnato in kamnito pobočje. Po daljšem drsenju je umrla na kraju, so sporočili s policije.

Pokojno planinko so v dolino prenesli škofjeloški gorski reševalci.

Previdno!

Razmere v gorah se spreminjajo. Čeprav razmere marsikje niso več zimske, podlaga nasprotno postaja zelo suha in izredno drsi. Strma travnata ter suha gozdna in izpostavljena pobočja so nevarna, zato na policiji pozivajo k previdnosti.