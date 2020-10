Odziv slovenskih evroposlancev na "oportunistične svinje"

Poslanci v pismu najprej spomnijo na posledice nacističnega nacionalizma iz prve polovice 20. stoletja, ki so leta 1938 najprej prizadele Čehe in Slovake - dva evropska naroda, ki nista imela podpore ostalih evropskih narodov v boju za neodvisnost in svobodo, poroča STA.

Danes je stanje, k sreči, drugačno, nadaljujejo poslanci. "Vsi smo del evropske družine. Zavzemamo se drug za drugega in pazimo drug na drugega. Za Slovence so Čehi prijatelji, ne sovražniki. Naša skupna srečanja ob pijačah, ki jih proizvajamo oboji, pivu in vinu, prinašajo številne lepe trenutke. Nasprotniki smo si zgolj v športu, kjer tekmujemo častno. Ko izgubimo, nasprotniku stisnemo roko, ker je to pošteno in športno," so zapisali.

"Vaše nesramne besede na Twitterju po nogometni tekmi med FC Slavia Prague in FC Midtjylland, v katerih ste Slovence označili za 'oportunistične svinje', so nizkotne in ponižujoče, a nas ne prizadenejo," so zatrdili. Očitajo mu, da z zapisom ni žalil le Slovencev, temveč tudi svoje ljudi, navaja STA.

"Čehi, kot jih poznamo mi, bi se takšnega vedenja sramovali. Upamo, da se boste zamislili nad svojimi besedami in se opravičili za to nepotrebno širjenje sovraštva. S tem boste rešili čast svojega ponosnega naroda, ki si zasluži boljše zastopanje, kot ga predstavljate vi," so zapisali poslanci v pismu, za katero je dal pobudo Franc Bogovič (EPP/SLS).

Pismo je bilo poslano tudi predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sasolliju in vodjema politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), katere član je Vondra, Ryszardu Legutki in Raffaeleju Fitti.

Tanja Fajon (S&D/SD) je v ločenem pismu Sasollija še pozvala, naj zadevo preuči in sprejme ustrezne sankcije.

Vondra je tvit objavil po sredini tekmi med praško Slavio in danskim Midtjyllandom, na kateri je z rezultatom 4:1 slavil danski klub. Vondra je za izid okrivil sojenje slovenskega sodnika Damirja Skomine.

Slovence je pri tem označil za "oportunistične svinje", kot primer pa navedel ravnanje s turisti, ki prehajajo mejo s Hrvaško. "Danes se je to znova potrdilo," je zaključil.