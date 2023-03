Slovenska škofovska konferenca dobila prvo generalno tajnico

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je na nedavni seji dobila prvo generalno tajnico. To je postala sestra Marija Šimenc, ki bo na tem položaju nasledila generalnega tajnika Tadeja Strehovca. Petletni mandat bo začela 17. aprila, so sporočili iz SŠK. Gre sicer za najvišji položaj v Cerkvi na Slovenskem, ki ga je zasedla ženska.

Marija Šimenc je članica redovne skupnosti hčera Marije Pomočnice ali don Boskovih salezijank. "V pisanem naboru služb, ki jih je opravljala in ki jih vrši danes, se miselno ukvarja s procesi medsebojnih odnosov in vedenj v skupnostih in družbi nasploh," so ob tem zapisali v SŠK.

Na imenovanje se je po poročanju Slovenskih novic odzval tudi novomeški škof in predsednik SŠK Andrej Saje. Kot je navedel, je bila Marija Šimenc na položaj generalne tajnice SŠK imenovana, ker je zelo izkušena v vodstvenih službah znotraj svojega reda in v Cerkvi ter ima vse potrebne druge lastnosti. Odlično zna tudi italijansko, kar je po njegovih navedbah zelo pomembno zaradi sodelovanja z vesoljno Cerkvijo in na ravni evropskih škofovskih konferenc. Nasploh je vključevanje laikov, med njimi tudi redovnic, "v duhu sinodalnega procesa, ki poteka po vsem svetu", je dodal.

"Papež Frančišek je že več let spodbujal vključevanje žensk v razne službe v Cerkvi, za katere ni nujno potrebno, da jih opravlja duhovnik, ženska pa lahko da svoj strokovni prispevek in svoje izkušnje. Mislim, da so s tem imenovanjem škofje prisluhnili papežu in uresničili, kar priporoča," pa se je na svoje imenovanje za Slovenske novice odzvala nova generalna tajnica SŠK.