Slovenska industrijska proizvodnja še enkrat hitrejša kot v EU

V Sloveniji je bil obseg industrijske proizvodnje po podatkih evropskega statističnega urada na mesečni ravni večji za pol odstotka, na letni ravni pa je bila rast 6,1-odstotna. V primerjavi z oktobrom lani je medtem območje evra beležilo 3,3-odstotno, EU pa 3,6-odstotno rast obsega industrijske proizvodnje, je sporočil Eurostat.

Med državami članicami se je industrijska proizvodnja na mesečni ravni najbolj okrepila v Nemčiji in na Slovaškem (v obeh za tri odstotke). Sledili sta Grčija (+2,5 odstotka) in Danska (+2,1 odstotka). Največje padce so po drugi strani beležile Estonija (–2,4 odstotka), Latvija (–1,5 odstotka), Nizozemska in Romunija (obe po –0,9 odstotka).

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, so največjo rasti industrijske proizvodnje na letni ravni beležile Litva (+22,7 odstotka), Grčija (+17,2 odstotka) in Danska (+14,0 odstotka). Največje padce so beležile Romunija (–6,6 odstotka), Portugalska (–6,5 odstotka) in Češka (–4,9 odstotka).