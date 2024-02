Izbor Slovenke leta sprožil burne odzive: na zapis Carlove se je odzvala tudi Petričeva

V soboto je naslov Slovenke leta 2023 osvojila Ana Petrič, direktorica Centra starejših Notranje Gorice, ki so jo izbrali bralci revije Jana. Njeno imenovanje je sprožilo številne pozitivne odzive, našli pa so se tudi taki, ki nad njeno domnevno samopromocijo niso bili ravno navdušeni. Med zadnjimi je bila tudi novinarka Eugenija Carl, ki je sicer prejela naziv Slovenka leta 2013.

"Pravi zmagovalec si, ko ne vložiš nič v samopromocijo in kompulzivno samohvalo," je svoje mnenje o Slovenki leta v objavi na Facebooku zapisala novinarka RTV Slovenije Eugenija Carl.

Eugenija Carl je naziv Slovenka leta 2013 sicer prejela leta 2014 v 26. izboru, v katerem je sodelovalo 12 žensk.

Na zapis Carlove sta se odzvali tudi Grošljeva in Bobnarjeva

Na objavo Carlove je odgovorila tudi TV-voditeljica in pevka Špela Grošelj, ki je zapisala, da je prav Carlova javno opozarjala na problematiko oskrbe starejših in z javnostjo delila njeno slabo izkušnjo z eno od negovalk. "Zakaj torej cinizem ob zmagi Slovenke leta, ge. Ane Petrič, ki pa se srčno in iskreno že 20 let trudi na tem področju in lepša življenja mnogim starostnikom?" je zapisala Grošljeva in stopila na stran Petričeve ter svojemu zapisu dodala ključnik narobe svet.

Pod objavo novinarke Carlove se je odzvala tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ki je zapisala: "Kot je rekel že Mark Avrelij, naj tvoja dejanja, ne tvoje besede, govorijo o tebi, ne hvali se, hvali naj te tisti, ki si mu storil dobro, dobro delaj v tišini. In tako bi moralo biti. Sicer pa moja pohvala in zahvala vsakemu za dobra dejanja."

Slovenka leta Ana Petrič: Definirajo me dejanja, ne le besede

Na zapis novinarke Carlove na Facebooku se je odzvala tudi dobitnica naziva Slovenka leta 2023 Ana Petrič, ki je Carlovi odgovorila, da bi bilo lepo, če bi ji dala priložnost in jo prej spoznala, preden jo sodi.

"Ampak razumem, nikoli ne bom vsem všeč. Moja samopromocija so ljudje, s katerimi sem delala in še delam, starejši, njihovi svojci, sodelavci, mnogi drugi, s katerimi sodelujem. Dejanja me definirajo, ne le besede. Razumem vas, da ste naperjeni proti vsemu, kar je povezano s starejšimi (domovi, zaposleni ...). Zaradi vaše slabe osebne izkušnje sem vas brala, vendar nismo vsi enaki. Bi pričakovala, da boste ravno zaradi tega, kar ste doživeli, malo bolj razumeli, za kaj si prizadevam. Pa raje spodbujate nestrpnost in sodbo v 'imenu ljudstva'. Kakorkoli, to je vaše mnenje, večina in tisti, ki me poznajo, menijo drugače. In to je najpomembneje. S spoštovanjem," je v svojem odgovoru Carlovi pojasnila dobitnica naziva Petričeva.

Petričevi so nekateri očitali pretirano samopromocijo in številna zaprosila za glasove. A Petričeva je že pred glasovanjem za Slovenko leta večkrat javno pojasnila, da je njen cilj postati Slovenka leta zato, ker želi z nazivom dati glas številnim starostnikom ter izpostaviti problematiko vseh, ki delajo s starejšimi, bodisi profesionalno bodisi prostovoljno.

"Vsaka je imela svoje kanale, spodbujala, objavljala v skupinah, se pojavljala v medijih. Predvsem smo bile štiri bolj izpostavljene. Sama bi rada naredila še kakšno spremembo na bolje, kar zadeva socialno varstvo. Zato, ker vem, kako je. Zato, ker vem, da se da, in pri tem pomaga tudi družbena moč, ki jo dobiš na ta način. Mogoče pa je narobe, ker sem ravno jaz. Mogoče bi morala biti to katera druga. Ne vem. Sama zase vem, kaj sem počela zadnjih devetnajst let, in vem, da sem tudi sama tega vredna," je o tem, da naj bi se s svojimi objavami in prošnjami za glasove pretirano pojavljala v medijih, še zapisala Petričeva.

"S svojimi dejanji spreminja področje socialnega varstva"

"Že devetnajsto leto s svojimi dejanji spreminja področje socialnega varstva. Bori se za pravice starejših, za višje normative in boljše pogoje dela zaposlenih v domovih," so o zmagovalki Ani Petrič zapisali organizatorji izbora.

Petričeva izvaja številne dejavnosti in projekte, s katerimi pomaga starejšim. S projektom Mala pozornost za veliko veselje je v pisanju voščil že osmo leto zapored povezala in vključila vse generacije. Z akcijo Podarim nasmeh zbirajo oblačila – podarijo jih stanovalcem, Kraljem ulice, otrokom s posebnimi potrebami. Poskusno so uspešno izpeljali projekt Počitnice v zameno za prostovoljno delo, so o Slovenki leta med drugim še zapisali v reviji Jana.

