Slovenka, ki se je v New Yorku družila z Nobelovimi nagrajenci #video

Polona Šafarič Tepeš je mlada slovenska raziskovalka biomedicine v New Yorku. Z odkriteljem strukture DNK, profesorjem Jamesom Watsonom se je družila na praznovanju njegovega 90. rojstnega dne. Za vstop na praznovanje so udeleženci sicer morali odšteti tudi 10 tisoč evrov. Kar pa ne velja za njegove študente.

Video: Planet TV

Jamesu Watsonu so njegovi kolegi znanstveniki zapeli za 90. rojstni dan. Med njimi je bilo šest Nobelovih nagrajencev. Prišli so z vsega sveta. Z njimi je nazdravila tudi Slovenka Polona, ki v New Yorku raziskuje genetiko pljučnega raka.

Spoznala je zveneča imena iz znanstvenega sveta

"Imela sem srečo. Tja so me povabili, da pridem pomagat, ker so potrebovali pomoč pri registraciji, pri starejših, da jih pripelješ do sedežev. Ob tem pa si lahko spoznal njih osebno, se z njimi pogovarjal," je dejala Polona.

Zadovoljstva ob tej edinstveni izkušnji ne skriva. Spoznala je res zveneča imena iz znanstvenega sveta.

"Takšne stvari te spodbudijo"

Šlo je za prestižen dogodek, ki ga je doktorju Watsonu pripravil laboratorij, v katerem Polona pripravlja doktorat. Samo šotor, kjer je bilo slavje, je stal okoli 100 tisoč evrov. Zaradi edinstvene izkušnje je Polona še bolj motivirana. "Danes je ura 22.30, ravno sem končala službo. Delala sem od devetih zjutraj. Ampak takšne stvari te spodbudijo. Z veseljem delaš in dobivaš dobre rezultate," je sklenila Polona.