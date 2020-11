Slovenija se ne bo pritožila na odločitev sodišča EU glede terana

Slovenija se ne bo pritožila na odločitev Splošnega sodišča EU, da zavrne njeno tožbo glede terana, so za STA pojasnili na državnem odvetništvu. Tako so se odločili po preučitvi septembrske sodbe sodišča EU. Rok za pritožbo se sicer izteče v četrtek, nato bo postala odločitev sodišča pravnomočna.

Državno odvetništvo je na vprašanje o razlogih za to, da se Slovenija ne bo pritožila, navedlo, da so za pojasnila o tem pristojni na ministrstvu za kmetijstvo. Kmetijski minister Jože Podgoršek je na virtualni novinarski konferenci ob robu zasedanja kmetijskih ministrov EU sicer danes dejal, da se ministrstvo ukvarja z vprašanjem, kako pomagati sektorju terana, pri čemer je možnosti več, tudi več let stara pobuda, ki vključuje sodelovanje z italijansko stranjo. Iščejo načine, kako dodatno pomagati pri promociji in prodaji terana, sama pritožba ni tako vitalnega pomena, je dejal.

Pri presoji, ali se pritožiti na odločitev sodišča EU, so po njegovih besedah iskali odgovor na tri ključna vprašanja: kolikšna je verjetnost uspeha pritožbe, kaj s tem pridobijo Slovenija in slovenski vinarji ter s katerimi ukrepi še lahko pomagajo teranu.

Splošno sodišče EU je 9. septembra v Luksemburgu zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti delegirane uredbe, v skladu s katero je ime teran pod določenimi pogoji lahko navedeno kot sorta vinske trte na etiketi hrvaških vin. Sodišče je tako potrdilo izjemo za Hrvaško, na samo zaščito slovenskega terana v EU pa sodba ne vpliva. Na sodbe Splošnega sodišča EU je mogoča pritožba na Sodišče EU.