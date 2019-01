Slovenija pomagala zgraditi obrat za razsoljevanje vode v Gazi

Slovenija je omenjeni prispevek napovedala marca lani na donatorski konferenci v Bruslju, ki je bila namenjena zbiranju sredstev za postavitev obrata za razsoljevanje vode v Gazi. Konec lanskega leta pa je znesek tudi nakazala v skrbniški sklad Evropske investicijske banke, je danes na spletni strani objavilo ministrstvo za zunanje zadeve.

Evropska komisija bo za omenjeni projekt namenila 70 milijonov evrov, poleg Slovenije pa dodatno tudi še druge države članice EU.

Kot so še sporočili z MZZ, Slovenija daje velik pomen dostopnosti pitne vode kot sredstva za doseganje miru in blagostanja in je tudi v tej luči pravico do pitne vode vpisala v svojo ustavo.

S prispevkom v višini pol milijona evrov bo Slovenija pripomogla k uresničevanju te človekove pravice prebivalcem Gaze ter prispevala k preprečitvi humanitarne in ekološke katastrofe. Hkrati bo izgradnja obrata za razsoljevanje pomembno prispevala k varnosti in razvojnim možnostim Gaze.

Brez korenitih ukrepov bo prišlo do nepopravljive škode in ekološke ter humanitarne katastrofe

Dostopnost pitne vode je na območju Gaze med najslabšimi na svetu. Dva milijona Palestincev je odvisnih izključno od vode iz obalnega vodonosnika, od katere le trije odstotki ustrezajo standardom za pitno vodo Svetovne zdravstvena organizacije. Številne študije opozarjajo na pretirano izrabo vodonosnika in svarijo, da bo brez korenitih ukrepov še v tem desetletju prišlo do nepopravljive škode in ekološke ter humanitarne katastrofe.

Večina ljudi na območju Gaze je odvisnih od malih zasebnih enot za razsoljevanje somornice (tj. delno slane vode), vendar te naprave proizvajajo vodo, ki je slabe kakovosti, njeno pridobivanje pa je drago.

Slovenija v okviru globalnih humanitarnih prizadevanj podpira tudi druge dejavnosti v pomoč Palestincem.