"Slovenija je Kitajsko zadela v najbolj bolečo točko"

V kriminalistični akciji v nezakonitih klicnih centrih naj bi slovenski policisti prejšnji teden angažirali dva prevajalca s Tajvana, s čimer naj bi kršili načelo ene Kitajske.

Kot trdijo na kitajskem veleposlaništvu, jezikovnih težav sploh ni bilo, ker so bili tudi kitajski policisti povabljeni k akciji. "Nekdo iz Tajvana je v hišni preiskavi celo priznal, da ni prevajalec, ampak policist iz Tajvana," so dodali.

Slovenska policija se bo na zadevo predvidoma odzvala jutri.

Dopisnik RTV Slovenija iz Pekinga Uroš Lipušček opozarja, da gre za resen zaplet.

"Vse države, ki so navezale diplomatske stike s Kitajsko, so se zavezale k načelu ene Kitajske oziroma da ne bodo imele prav nikakršnih uradnih odnosov s Tajvanom. S tem, ko je slovenska policija uradno povabila predstavnike tajvanske policije v to akcijo, je prekršila to načelo," je izpostavil in dodal:

"Kitajska se je odzvala izredno ostro. Slovenija bo zdaj morala pokazati veliko posluha za Kitajske zahteve, sicer se utegnejo zaostriti vsestranski odnosi. Absolutno ni v našem interesu, da bi se to zgodilo, zato mislim, da bo morala vlada pokazati veliko posluha in spretnosti, da bo Kitajsko prepričala, da Slovenija še naprej spoštuje načelo ene Kitajske."

"Zaplet je tako resen, da lahko prizadene vsestranske odnose med državama. Verjetno bi lahko bili najprej prizadeti politični odnosi, kasneje pa tudi druga področja," poudarja Uroš Lipušček. Foto: STA

Kitajska je Slovenijo po besedah njihovega veleposlaništva pozvala tudi, da ji izroči vse tajvanske kriminalce, ki so jih aretirali. Poudarili so, da pri osumljencih ne gre za žrtve trgovine z ljudmi ali ilegalne priseljence, ampak goljufe. Po podatkih našega ministrstva za pravosodje Kitajska sicer uradno še ni zahtevala izročitve Tajvancev.

"Kitajska pri tem vztraja tudi zato, ker so nekatere države Evropske unije nekatere Tajvance, ki so jih že prijeli v podobnih akcijah, že izročila Kitajski, torej ne bi šlo za precedens," pojasnjuje Lipušček.

V četrtkovi kriminalistični preiskavi več nezakonitih klicnih centrov po Sloveniji so slovenski kriminalisti identificirali 32 žrtev trgovine z ljudmi azijskega porekla. Obenem so sprva pridržali devet oseb, od tega jih je šest ostalo v pridržanju. Med njimi sta dva Slovenca in štirje tuji državljani azijskega porekla, so v petek povedali na policiji.

"Vsi, ki so bili v akciji pridržani, so iz kitajskega Tajvana in vpleteni v telefonske goljufije, katerih oškodovanci so kitajski državljani. Po podatkih kitajske policije sta vsaj dva primera prijavljenih goljufij povezana z aretiranimi Tajvanci. Zneska škod znašata 290 tisoč juanov (37.200 evrov) ter 2,01 milijona juanov (258 tisoč evrov). Vseh 36 aretiranih kriminalnih osumljencev se je ukvarjalo s telefonskimi goljufijami," so navedli na kitajskem veleposlaništvu.

Telefonske goljufije tajvanskih združb so po njihovih navedbah večinoma usmerjene na Kitajsko. Kriminalci so ustanovili klicne centre po različnih celinah, tudi v Evropi, pri tem pa so goljufali Kitajce, ki živijo na Kitajskem, ter kitajske zdomce.