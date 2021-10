Slovenija bo donirala cepivo Janssen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je danes na dopisni seji sklenila dobave cepiva proti covidu-19 proizvajalca Janssen, ki jih je Slovenija naročila na podlagi skupnega evropskega javnega naročila in bi bile predvidoma dobavljene v tem letu, donirati v instrument Covax. Gre za predvidoma 612.064 odmerkov cepiva, ki naj bi jih prednostno usmerili v Afriko.

Afrika namreč beleži najnižjo precepljenost, hkrati pa higienske in druge razmere, vključno z dostopom do pitne vode, onemogočajo učinkovit boj proti pandemiji, so poudarili v sporočilu za javnost po seji vlade.

Dodali so, da je usmeritev v Afriko skladna s slovensko strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki določa prednostna geografska območja, vključno z južnim sosedstvom in podsaharsko Afriko, ter dejanskimi potrebami držav prejemnic.

Cepivo čaka v skladišču

Vlada je danes sprejela tudi sklep o prenehanju veljavnosti sklepa z dne 28. septembra o nabavi dodatnih 100.000 odmerkov cepiva Janssen.

Potem ko je posvetovalna skupina za cepljenje 7. oktobra predlagala, da se vektorska cepiva, med katere spada tudi cepivo Janssen, uporabljajo omejeno, je Slovenija do 15. oktobra prejela še skoraj 80.000 odmerkov tega cepiva v okviru rednih dobav, ki so trenutno v skladišču. Posledično v Sloveniji ni več potrebe po dodatnih odmerkih cepiva Janssen, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Omejitev cepljenja z vektorskimi cepivi je sicer sledila smrti 20-letnice, cepljene s cepivom Janssen.

Poleg tega je vlada sprejela tudi posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna.