Slovenija bi kupila oklepnike od podjetja, ki je v tujini podkupovalo #video

Potem ko so vojaški oklepniki pred desetimi leti zakuhali največji politični škandal pri nas, zdaj država kupuje še precej dražje boxerje. Če je ena patria državo stala okrogla dva milijona evrov, je cena nemškega oklepnika več kot trikrat višja - 6,4 milijona evrov. Naročili so jih 48. Novinar Planet TV Vitomir Petrović razkriva, da gre tudi v tem primeru za proizvajalca, ki je bil po svetu že večkrat obtožen korupcije, zato naj bi imel pet pred dvanajsto pomisleke tudi obrambni minister Karl Erjavec.

Od 30 oklepnikov 8x8, kupljenih, preden je pogodba s finsko Patrio zaradi afere s podkupovanjem propadla, jih je menda trenutno kar nekaj nevoznih. Kljub temu je bil še lani v igri nakup dodatnih 13 patrij, a je ta ideja končala v jarku. Februarja je prek Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju do nas našel pot drugi osemkolesnik nemškega podjetja Rheinmetall. V njihovem programu je le en takšen izdelek, in sicer boxer 8x8.

"Trenutno verjetno po tehniki boljšega vozila ni," je prepričan Željko Kralj, direktorat za logistiko na ministrstvu za obrambo.

Erjavec obljublja transparenten nakup

Za obrambnega ministra Karla Erjavca oklepniki pomenijo obujanje spominov na čase, ko se je moral z nekdanjim načelnikom generalštaba Albinom Gutmanom zaradi nevestnega dela celo zagovarjati na sodišču in v javnosti.

"Kadar slišim besedo Patria, sem zmeraj slabe volje, ker dejansko sem veliko preživel, hodil na sodišče, bil obtožen," pravi obrambni minister.

A slovenski veter še nekaj časa ne bo zavel pod kolesi novih oklepnikov. Nakup, ki ga je predvidela že ministrica pod prejšnjo vlado, je iz previdnosti nekoliko odložil.

"Šli bomo v nakup, ki bo transparenten," zatrjuje Erjavec.

Nemški proizvajalec obtožen podkupovanja

Poglejmo, kako je s transparentnostjo. Proizvajalec boxerjev, nemško podjetje Rheinmetall, je pred štirimi leti končalo na radarju tožilstva zaradi podkupnin pri orožarskih poslih v Grčiji. Plačali so 37 milijonov evrov kazni, s katero so se strinjali. Ni pa to prvi spodrsljaj tega nemškega orožarja. Indija je Rheinmetall pred slabim desetletjem zaradi podkupovanja dala na seznam podjetij, s katerimi ne bodo sodelovali.

Za nas ostajajo dober poslovni partner. "Karkoli bi v tem trenutku komentiral, bi bilo prenagljeno," pravi Erjavec.

Za 48 oklepnikov 300 milijonov evrov

Vsak oklepnik finske Patrie, na katerega smo ponosno postavili našo zastavo, je naš proračun stal okrogla dva milijona evrov. Z nemškimi oklepniki bomo zabredli še precej globlje. Z vzdrževalnim programom in simulatorjem naj bi za 48 oklepnikov plačali 306 milijonov evrov, torej za enega šest milijonov in še malo drobiža.

"Ministrstvu za finance prepuščam, da pripravi ustrezen predlog rebalansa proračuna za leto 2019. Potem bomo v okviru razprave določili, kaj so prioritete," napoveduje minister.

Pri varnosti naših vojakov ne smemo varčevati, a ob tem na obrambnem ministrstvu še vedno odmevajo na Norveškem razpadli vojaški čevlji našega kontingenta, ki stanejo borih 80 evrov.