Slovenec tihotapil 28 tujcev

Ljubljanski policisti so v torek zvečer priprli 24-letnega Ljubljančana, ki so ga zasačili pri tihotapljenju tujcev, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot navajajo, so policisti na ljubljanski obvoznici ustavljali kombi, a se voznik na znake policije ni odzval. Kombi je ustavil šele pri izvozu Rudnik, iz njega pa je zbežalo več oseb, povzema STA.

V postopku so policisti ugotovili, da je 24-letni slovenski državljan v družbi s še eno do zdaj neznano osebo v vozilu prevažal 28 tujcev, državljanov Afganistana in Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policisti so ubežnike v kratkem času prijeli v bližini ustavljenega vozila.

Osumljencu je bila odvzeta prostost zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, so še zapisali na PU Ljubljana, postopki v zvezi s prijetimi tujci pa še potekajo.