Slovenci se utapljamo v smeteh: napolnili bi lahko skoraj 100 olimpijskih bazenov #video

V skladiščih komunalnih podjetij že od lani in predlani ostaja skoraj 11 tisoč ton neprevzete odpadne embalaže, z vsakim novim mesecem pa se ta dodatno poveča še za okoli 5.700 ton. Kitajci in Avstrijci so že pred časom zaprli vrata svojih sežigalnic za naše smeti.

Zgolj pri javnem podjetju Voka Snaga, ki pokriva le petino slovenskih gospodinjstev, se je nabralo za 17 olimpijskih bazenov odpadne embalaže.

Zajc prisluhnil Šaleško eko gibanju

Civilnodružbeno Šaleško eko gibanje je danes okoljskemu ministru Simonu Zajcu predalo zahtevo za zadržanje izvajanja uredbe o sežigalnicah in sosežigu odpadkov, ker da dopušča visoke izpuste nevarnih snovi. Zajc pravi, da pravne podlage za zadržanje nimajo, da pa bi lahko predloge upoštevali ob morebitni novi uredbi.

"V tem trenutku ni nobene pravne podlage, da bi vlada to zares lahko naredila," jim odgovarja okoljski minister Simon Zajc.

"Danes jo imate v Ljubljani skoraj šest tisoč ton, torej je to skoraj za šest tivolskih dvoran," razlaga Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS.

V Voka Snagi 15-krat več smeti, kot imajo prostora

Samo Voka Snaga na leto pobere okrog 20 tisoč ton mešane embalaže. Trenutna količina je 15-krat večja od razpoložljivosti skladišča. "Mi se vsak dan z grozo zbudimo, a bomo zdržali še ta dan, še ta teden," pojasnjuje Nina Sankovič iz Snage.

"Jaz samo upam, da ne bomo za novo mersko enoto embalažne krize v Sloveniji začeli uporabljati stadion Stožice," dodaja Zupanc.

Inšpekcije bodo poostrile nadzor

Minister Zajc ob tem opozarja, da je inšpekcija ugotovila, da so nekatere družbe pobrale denar, niso pa potem te embalaže odpeljale.

Ne samo ljubljansko, skoraj vsa slovenska komunalna podjetja se utapljajo v odpadkih. "Naša inšpekcija je ugotovila, da so nekatere družbe pobrale denar, niso pa potem te embalaže odpeljale," pojasnjuje Zajc.

V javni obravnavi in medresorskem usklajevanju je tudi novela zakona o varstvu okolja, ki naj bi bila naslednji korak pri sistemski ureditvi. "Tako, da bo sistem poskrbel za to, da bo poskrbljeno za vso embalažo in da bodo organizacijsko za njo poskrbeli proizvajalci in ne več zdajšnje družbe," razlaga Zajc.