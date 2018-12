Fascinantne fotografije, ki sta jih Slovenca ujela s pomočjo zmajev #foto

Navdušenje nad zmaji je Janeza Vizjaka in Sašo Iskrića pripeljalo do povabila na največji festival v Indiji prihodnje leto. Tja se bosta odpravila s povsem novim zmajem v obliki človeške ribice. Ob tem je njun glavni del hobija usmerjen v fotografiranje z zmajev.

Svet je vse bolj prepleten s tehnologijo. Če na primer želimo imeti posnetek oziroma sliko iz ptičje perspektive, si največkrat pomagamo z dronom. Drugačen način pa sta ubrala Janez Vizjak in Saša Iskrić, ki se ukvarjata z aerofotografijo in sta se združila pod imenom KAPJASA. Njun fotoaparat leti s pomočjo običajnega zmaja, ki ga je treba upravljati z vrvicami.

"Prednost zmaja je, da je lahko v zraku tako dolgo, kolikor časa piha veter. Lahko se konkretno sprehodiš in posnameš velik del območja," pravi Iskrić.

V Indijo s človeško ribico

Zmaja v obliki človeške ribice Janez Vizjak šiva v OŠ Dragomelj. Foto: KAP Jasa S hobijem sta se začela ukvarjati pred dvema letoma, v začetku prihodnjega pa bosta v Indiji del največjega festivala, kje bo skupno pol milijona udeležencev.

"Prijatelji iz Zagreba so naju povezali ljudmi iz Indije. Pogledali so, kaj delamo, in bilo jim je všeč ter so naju povabili," razlaga Iskrić.

S seboj bosta vzela osem ali devet "show" zmajev, ki so nenavadnih oblik in impresionirajo ljudi. Glavnega med njimi ravno v tem tednu zaključuje Vizjak na šivalnem stroju in bo v obliki človeške ribice, ki bo dolga 20 metrov. Ker dovolj velike sobe, v katero bi spravila zmaja v obliki človeške ribice, nimata, so jima na pomoč priskočili v OŠ Dragomelj, kjer Vizjak šiva glavno atrakcijo za v Indijo.

"Človeška ribica se nama je zdela primerna, ker greva predstavljat Slovenijo in ker je človeška ribica endemit in jo lahko vidiš le pri nas. Res je, da bo treba veliko razlagati, ampak bo zabavno," se festivala, ki je del večjega praznovanja v Indiji ob prehodu iz zime v poletje, veseli Iskrić.

Začela pred dvema letoma

''Show'' zmaji so sestavljeni iz dveh delov. Eden je nosilen in mora prenesti veliko teže ter ga spustiš v zrak. Na isto vrvico pa potem pripneš ''show'' zmaja, ki ga veter napihne.

S spuščanjem zmajev in slikanjem iz zraka sta se začela ukvarjati pred dvema letoma.

"Od vedno me je navduševalo, da se na svet pogleda z druge perspektive, in pogled iz zraka mi je bil vedno zanimiv. To je bila priložnost, ob tem pa je zmaj tudi veliko cenejši od na primer drona, ki so priljubljeni v zadnjem času, pa tudi veliko bolj prijeten. Malo bolj otroški, nostalgičen, tih, lep," razlaga Iskrić.

Slike, ki sta jih posnela z zmaja:

Začela z mobitelom, s katerega se ni nič videlo

V prvem poskusu sta na zmaja prilepila kar mobilni telefon. "Seveda se ni nič videlo," se Iskrić spominja prvih poskusov.

Pred nadaljevanjem zgodbe sta nato preiskala internet in se zadeve lotila resneje. Na internetu sta analizirala dizajne, ki imajo že zelo dolgo tradicijo. V prvi svetovni vojni so med drugimi na njih dvignili ljudi za opazovanje.

Krka pri vasi Drama. Foto: KAP Jasa Vizjak je začel šivati dva metra velikega zmaja, nanj pa je obesil fotoaparat.

"Začela sva zaradi fotografije in prvih pet zmajev sva naredila prav s tem namenom, tako da smo iskali dizajne zmajev, ki so čim bolj stabilni, letijo dovolj visoko in mirno, da lahko dobro fotografiraš," pravi Iskrić.

"Najprej sva imela kamero Gopro, potem pa sva ugotovila, da veliki zmaji lahko nesejo tudi nekaj kilogramov težke predmete. Za boljše slike je dobro imeti tudi boljši fotoaparat," je glavna sprememba, ki je pripomogla k boljšim slikam.

Dober veter in v zraku si lahko, kolikor časa hočeš

V nasprotju z droni, ki lahko letijo, če le ne piha preveč, Iskrić in Vizjak potrebujeta vsaj šest kilometrov na uro močan veter: "Prednost zmaja je, da je lahko v zraku tako dolgo, kolikor časa piha veter. Lahko se konkretno sprehodiš in posnameš velik del območja."

Fotoaparat je pripet na platformo, ki s škripčevjem skrbi, da je fotoaparat vedno obrnjen vodoravno, vse procese na zmaju pa opravljata analogno.

"Občutek je podoben kot v preteklosti, ko si moral čakati, da razvijejo fotografije, da si videl, kako si kaj slikal. Tudi midva ne veva, dokler zmaja ne spraviva na tla," pojasnjuje Iskrić.

"Show" zmaji zaradi oblik in poslikave pritegnejo večje zanimanje pri ljudeh. Foto: KAP Jasa

Zmaj jima je enkrat "pobegnil"

Vizjak in Iskrić se s spuščanjem zmajev in fotografijo ukvarjata ob službah, za hobi pa porabita nekaj ur tedensko. Najvrednejša stvar na zmaju je fotoaparat, vendar po besedah Iskrića skoraj ni možnosti, da bi z velike višine padel na tla.

"Janeza, ki je lastnik fotoaparata, je vseeno vedno malo strah," razlaga Iskrić. Vseeno se je v dveh letih in nešteto spustih zgodila manjša nezgoda, v kateri pa ni nastala večja škoda.

"Eno od nosilnih vrvi sva predolgo časa uporabljala in se nama je zmaj odtrgal ter po zraku odplaval in se nekaj kilometrov naprej zapletel v grm, tako da sva ga dobila nazaj. Fotoaparat je bil malo obtočen, to pa je tudi vse," se nezgode, za katero sta bila kriva sama, spominja Iskrić.

Z društvom bi rada še koga navdušila

Foto: KAP Jasa Lokacije spustov izbirata naključno, njun cilj pa je, da najdeta zanimiv kraj oziroma motiv, da lahko naredita celotno zgodbo. Do zdaj sta med drugim odkrila tudi arheološko najdišče.

Pred časom sta ustanovila tudi društvo KAP Jasa, da bi navdušila še koga in mogoče kdaj organizirala tudi kakšno delavnico v šolah. "Na primer pri tehničnem pouku, kjer bi delali zmaje in bi jih potem šli spuščat," o željah pravi Iskrić.

Zanimanje obstaja, kar se je potrdilo pred časom, ko sta šla s prijatelji iz Zagreba spuščat zmaje v Podpeč in to objavila na družbenem omrežju Facebook. "Ko smo prišli v Podpeč, je bilo tam kar nekaj ljudi, ki so spuščali zmaje, tako da zanimanje je bilo," ob pripravah na pot v Indijo še pravi Iskrić.