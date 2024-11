Skupščina ZZZS zavrnila gradivo o pripravi finančnega načrta za leto 2025

Predlog splošnega dogovora za leto 2025 so na ZZZS pripravili na podlagi usmeritev ministrstva za zdravje. 10. oktobra so od ministrstva prejeli soglasje k predlogu, je skupščini pojasnila direktorica zdravstvene analitike in ekonomike na ZZZS Sladjana Jelisavčić.

Nato so na ZZZS po njenih besedah opravili krog pogajanj z deležniki v zdravstvu. Ti so izrazili nekatere želje glede dodatnih programov, kadrov in boljšega vrednotenja zdravstvenih storitev. Vse želje bi po oceni ZZZS v prihodnjem letu skupaj zahtevale med 500 in 600 milijoni evrov dodatnih sredstev.

Če ne bo splošnega dogovora, bo uredba

Izvajalci imajo sicer še do konca meseca čas, da potrdijo splošni dogovor. Če le en deležnik ne bo podal soglasja, splošni dogovor za leto 2025 ne bo sprejet. V tem primeru bo vlada, kot že mnogokrat, pripravila uredbo.

Dokler ne bo pripravljen splošni dogovor oziroma uredba, skupščina ZZZS po besedah njenega predsednika Draga Delaluta ne bo podala soglasja k finančnemu načrtu. "Splošni dogovor že mnogo let ni bil sprejet in potrjen in samo z odredbami upravljati to zadevo ne gre. Jaz mislim, da se morajo vsi deležniki zavedati pomena, kako je treba delovati, da se moramo skupaj dogovoriti za ta sporazum tako, da ga lahko izvajamo za dobrobit zavarovancev," je poudaril v izjavi za medije.

Tudi ZZZS pričakuje denar za višje plače

Skupščina je tako vodstvo ZZZS s sklepom pozvala k pripravi poročila o sklepanju splošnega dogovora za leto 2025 in k pripravi ukrepov, ki bi prihodnje leto povečali možnost za sklenitev splošnega dogovora za leto 2026. Vlado pa je skupščina pozvala, naj zavodu zagotovi potrebna sredstva za dvig stroškov dela, ki izvirajo iz dogovora s sindikati v okviru plačne reforme javnega sektorja.

Skupščina ZZZS sicer danes še ni obravnavala finančnega načrta, pač pa zgolj informacije o njegovi pripravi. "Prvič podajamo takšno informacijo na seji skupščine zato, ker so pogoji poslovanja iz leta v leto težji in je vedno težje pripraviti finančni načrt za naslednje leto," je skupščini pojasnila direktorica področja za finance in računovodstvo ZZZS Daniela Dimić.

V 2025 še večji presežek prihodkov nad odhodki

Osnova za finančni načrt za leto 2025 je po njenih besedah ocena poslovanja v letu 2024. V jesenski projekciji poslovanja so na ZZZS za letošnje leto predvideli presežek prihodkov nad odhodki v višini 27 milijonov evrov. Za prihodnje leto pa so v projekciji predvideli presežek sredstev v višini 50 milijonov evrov, ki bi bil namenjen za pokrivanje učinkov plačne reforme javnega sektorja. Učinki plačne reforme so se kasneje izkazali za višje od načrtovanih, je pojasnila Dimić.

Prihodki ZZZS v letu 2025 so v projekciji sicer ocenjeni na okoli šest milijard evrov, je razvidno iz gradiva, ki so ga pred sejo skupščine posredovali iz zavoda. Odhodki ZZZS v letu 2025 pa so v projekciji ocenjeni na 5,810 milijarde evrov, od tega za obvezno zdravstveno zavarovanje na 5,701 milijarde evrov. Odhodki za obvezno socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo pa so v projekciji ocenjeni na 109 milijonov evrov.

Na skupščini se je na nekatera vprašanja in očitke članov odzvala tudi generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. V svoji predstavitvi je med drugim izpostavila dejavnosti ZZZS v zadnjih letih. Poudarila je, da je zavod povečeval izdatke za številne zdravstvene storitve.